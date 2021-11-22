لهذا السبب .. تأجيل عرض الجزء الثاني لمسلسل رمضان كريم

أعلن المنتج أحمد السبكي تأجيل تصوير الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم "، وذلك لانشغال بعض نجوم المسلسل بتصوير أعمال أخرى .

وأضاف:" تم الانتهاء بالفعل من كتابة الـ 15 حلقة الأولى من أحداث المسلسل وكان من المفترض بدء تصوير الجزء الثانى أول شهر أكتوبر الماضى".

تابع :" ولكن تم التاجيل بسبب اعتذار المخرج سامح عبد العزيز، واستبداله بالمخرج إسلام خيرى ثم اعتذار روبى وشريف سلامة ".

الجزء الأول :

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل تم طرحه فى رمضان عام 2017، وشارك فى بطولته كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب ومحمود الجندى وسلوى عثمان وسلوى محمد على وريهام عبدالغفور وكريم عفيفى وسهر الصايغ وصبرى فواز.

ودارت أحداث العمل بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

وقام بغناء تتر المسلسل المطرب حكيم، وحملت الأغنية أيضًا اسم "رمضان كريم" وهى كلمات إسلام خليل، ألحان هانى فاروق، توزيع زيزو فاروق.