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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية يكشف تفاصيل خطط التحول الرقمي

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

كشف الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عن تفاصيل التحول الرقمي في مجمع البحوث الإسلامية، وذلك في مجال الفتوى، وإدارة البعوث الإسلامية، سواء في الابتعاث الخارجي أو الطلاب الوافدين.

 

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لصدى البلد، إنه تم عقد عدة لقاءات وإبرام بروتوكول مع وزارة الإتصالات والأزهر الشريف، بهدف تحويل الإدارة العامة للبعوث الإسلامية إلى التحول الرقمي بحيث يسهل الربط بين هذه الإدارة والمبعوثين في الداخل والخارج، وتسهيل تقييم الأعمال والوقوف على أخر التطورات، ومن ثم أرشفة الجهود المبذولة.

وأضاف، أن التحول الرقمي وصل كذلك في الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني، من خلال الربط بين مناطق الوعظ، بحيث يتم الوقوف على أحوال مناطق الوعظ وتقييم الوعاظ ومعرفة برامج عملهم بشكل دقيق إلكترونيا.

وأشار إلى أنه تم اختبار هذا البرنامج واستدراك بعض الملحوظات لعلاجها وتطويرها.

وذكر أن مجمع البحوث الإسلامية، يضم الإدارة العامة لشئون مجمع البحوث الإسلامية ، وتضم هذه الإدارة لجان متعددة وهذه اللجان هي التي يصدر عنها قرارات مجمع البحوث الإسلامية، وتم عمل توجيهات بأرشفة القرارات الصادرة عن المجمع على مر العصور.

التحول الرقمي في لجان الفتوى 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لصدى البلد، إن الأزهر الشريف، لديه 240 لجنة فتوى منتشرة من القاهرة إلى أسوان، منوها أن كل لجنة من لجان الفتوى كانت تعمل بمعزل عن الأخرى، ولذا قررنا عمل مشروع كبير يربط بين لجان الفتوى على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أنه تم الربط بين لجان الفتوى ولجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، وهذا لضمان سلامة الفتوى خصوصا وأن لجنة الفتوى الرئيسية تضم نخبة من الأساتذة ذوي التخصص، وكذلك سهولة وصول المعلومة، وسهولة مراجعة الفتوى ومحتواها، وكذلك التيسير لعمل أرشفة للفتاوى الصادرة عن لجان الفتوى للأزهر الشريف.

وأشار إلى أن مشروع الربط بين لجان الفتوى في الأزهر الشريف، يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة للتحول الرقمي، ومن ثم كان التوجه إلى عمل الربط الإلكتروني بين لجان الفتوى.

وذكر أن هذا المشروع يقرب البعيد ويضمن السلامة ويحقق التحول الرقمي فضلا عن ذلك يصبح لدينا زاد من الإرث العلمي والحضاري يمكن الرجوع إليه في أي وقت من الأوقات.

كما تم الإعلان للراغبين في العمل داخل لجان الفتوى في المحافظات ، وتم استيعاب كل محافظات مصر من المتقدمين، وعمل اختبارات تحريرية وشفوية للراغبين في العمل، وتم اختيار حوالي 450 واعظ للعمل في لجان الفتوى، من حوالي 9 آلاف متقدم.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد
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