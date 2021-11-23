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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمبادرة فيروس سي.. التأمين الصحي: فحص 56 ألفا و923 طالبا بالصف الأول الإعدادي خلال يومين..فيديو

مبادرة العلاج من
مبادرة العلاج من فيروس سي

قال دكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إجارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه  تم فحص 56 ألفا و 923 طالبا بالصف الأول الإعداداي خلال يومين من إنطلاق مبادرة الكشف عن "فيروس سي".

 

وأضاف محمد ضاحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”،  أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي.

 

وتابع محمود ضاحي، أن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

 

اكتشاف الإصابة

وأوضح  رئيس مجلس إجارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في حال اكتشاف الإصابة بفيروس "سي"، يتم إحالة الطالب إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة للتأمين  الصحي بـ 27 محافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقي العلاج بالمجان.

التأمين الصحي فيروس العام الدراسي فيروس سي مصر

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