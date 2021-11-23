وداعا فراشة الميديا.. الإعلاميون ينعون أسماء مصطفى برسائل مؤثرة.. و4 مذيعين يبكون على الهواء حزنا على الراحلة.. لميس الحديدي: ملحقتش أكلمها.. ولبنى عسل: قابلتها 3 مرات فقط

الإعلاميون ينعون أسماء مصطفى:

لبنى عسل: كانت تقدم المعلومة بمنتهي البساطة

لميس الحديدي: أسماء مصطفى كانت فراشة وعندها أحلام كتيرة

ريهام السهلي: كانت خدومة ومحبة وجدعة

بسمة وهبة: القدر قرر وربنا استردك له

بكاء وحزن ورثاء.. دموع لم تجد لها مانعا على الهواء مباشرة أمام ملايين المشاهدين، قلوب لم تتماسك أثناء إذاعة خبر وفاة الإعلامية أسماء مصطفى ليصبح يوماً قاسياً على الوسط الإعلامي الذي فوجئ صباح أمس الاثنين بوفاة أسماء مذيعة قناة إكسترا نيوز بعد صراعها مع مرض السرطان .

لم يكن يوماً عادياً على شاشات التلفاز بل خيم الحزن على جميع الإعلاميين الذين تحدثوا خلال برامجهم مساء أمس عن رحيل أسماء مصطفى و مدى علاقتهم بها ، و كيف كانت تتعامل مع زملائها بالوسط الإعلامي، حتى أصابها السرطان وظلت محاربة قوية حتى آخر نفس لم تفقد الأمل بل كانت تحلم بالشفاء والعودة للشاشة مرة أخرى.

جاء خبر وفاة الإعلامية أسماء مصطفى صادماً للوسط الإعلامي، حيث تم نقلها مطلع شهر نوفمبر الجاري الى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وانتهى الأمر بوفاتها صباح أمس، وبدأ الإعلاميين ينعون الراحلة بكلمات ورسائل مؤثرة طيلة اليوم على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أما البعض الاخر خصصوا وقتاً في برامجهم مساء امس للحديث عن الإعلامية أسماء مصطفى، والبعض الآخر دخلوا في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بمجرد قراءة خبر الإعلامية أسماء مصطفى.

لبنى عسل

نعت الإعلامية لبني عسل الإعلامية أسماء مصطفى قائلة " بدأت مشوارها المهني كـ صحفية في اليوم السابع وبعدها انتقلت للعمل في العديد من القنوات التلفزيونية .

وأضافت لبنى عسل خلال برنامجها " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن أسماء كانت مذيعة متميزة وكانت تقدم المعلومة بمنتهي البساطة ، مؤكدة أنها لم تقابلها الى 3 مرات وتمتاز بالبساطة والقرب وتحب الجميع.



وأوضحت لبنى عسل ، إن أسماء كانت مصابة بمرض السرطان وهو مرض صعب ، مؤكدة أنها كانت تتعامل مع المرض بمنتهي البساطة.

لميس الحديدي

كما نعت الإعلامية لميس الحديدي، أسماء مصطفى قائلة "من اول الحلقة وأنا مش عاوزة أوصل للخبر ده عشان صعب جدا عليا.. ".

وكشفت الحديدي أن أهم ما يضايقها أنه في أخرة مرة أجرت الراحلة أسماء مصطفى اتصالاً بها لم تستطع الرد قائلة: أكتر حاجة مضايقاني أن آخر حاول اتصال منها لي كانت بتتصل ومعرفتش أرد وبعتلها رسالة قلتلها يا أسماء هكلمك لأني كنتب بصور قلتلي ماتشغليش بالك ... يا ترى كانت عايزة تقولي إية؟!.

وتابعت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة: "كان فيه بيني وبين الإعلامية أسماء مصطفى حوار عن المرض وكيفية مواجهته كنت أتحدث عنها على الشاشة لإرسال رسائل لها تقويها.. هي حاولت ولكن في الآخر مقدرتش.

أكملت: "أسماء مصطفى كانت فراشة وعندها أحلام كتيرة.. ومخدتش حقها.. يمكن تاخد حقها عند اللي خلقها".

وواصلت في رسالتها لزوجها الدكتور أيمن أبو العلا قائلة: "ضهرك اتكسر.. وأنت محتاج تكون أكثر قوة".





ريهام السهلي

أيضا نعت الإعلامية ريهام السهلى، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الإعلامية أسماء مصطفى، قائلا:" كانت خدومة ومحبة وجدعة".

وتابعت ريهام السهلي: “أسماء مصطفى كانت تدعو زملاءها وأصدقاءها ليزوروها، وكانت دائما ودودة مع الجميع”.

بسمة وهبة

كما وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة موثرة إلي الإعلامية أسماء مصطفي ، الذي توفيت صباح اليوم ،بعد صراع طويل مع المرض .

ونشرت بسمة وهبة ، صورة للإعلامية أسماء مصطفي ، وعلقت علي الصورة قائلة : “مكنتش اتخيل يا أسماء إن حييجي يوم وأقول الله يرحمك ، آخر مكالمة بينا اتفقنا إنك حتقوي وكنتي كلك أمل تخفي وقلتيلي أنا بتحسن بس القدر قرر وربنا استردك له ، وانتم السابقون ونحن اللاحقون.. مسافة السكة يا أسماء .. بحبك وحتوحشيني ” .



خلود زهران

دخلت الإعلامية خلود زهران، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال نعيها رحيل زميلتها الإعلامية أسماء مصطفي، وقالت خلود:" أنعي بكل حزن وأسي رحيل زميلتي الإعلامية إسماء مصطفي بعد صراع مع المرض ".

وتابعت باكية:" أسماء هتوحشنا كلنا كانت ونعمة الصديقة ربنا يرحمها ويصبرنا علي فراقها".

نيرمين شريف

أيضا دخلت الإعلامية نيرمين شريف، في نوبة بكاء على الهواء، خلال نعى صديقتها الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، وقالت "شريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "مفيش حد شاف منها حاجة وحشة، وكانت إنسانة بمعنى الكلمة، عمرى ما أفتكر منها نفسنه أو غيرة، وعشان كده كل الناس بتحبها، وكانت نعم الأخت والصاحبة والأم".

وأضافت: "الراحلة كانت تستطيع احتواء المحيطين بها، وكانت تربطهما علاقتهما قوية"، لافته إلى أنهما عملا سويا لمدة عامين كاملين دون أن تنشب بينهما أي أزمة"، متابعة: "ألف رحمة ونور عليها، ولما كان بيبقى في أي حاجة كنا بنكلم بعض، رحمها الله ويصبر زوجها ووالدتها وأولادها".

واتبعت: "عملنا جروب على واتس آب وختمنا القرآن على روحها وناس مكنوش يعرفوها شخصيا طلبوا إنهم يختموا لها".

وأوضحت الإعلامية نيرمين شريف،: "آخر محادثة بينهما كانت على تطبيق واتساب وكانت تطلب منها أن تدعو لها بالشفاء".

شريف مدكور

كما نعي الإعلامي، شريف مدكور، الإعلامية الراحلة أسماء مصطفي، ونشر صورة جمعتها بأولادها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب مدكور معلقا من خلال صورتها: "يا الله ربنا يرحمك و يصبر اهلك مش عارف اكتب ايه لطفك يا رب".

رامي رضوان

ونعى الإعلامي رامي رضوان الإعلامية أسماء مصطفي، وكتب من خلال حسابه الشخصي :" لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون خالص التعازي للدكتور أيمن أبو العلا في وفاة زوجته أسماء مصطفى، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها جناته ويلهم زوجها وأبنائهما الصبر والسلوان يا رب.

بكاء على الهواء

وبعد دقائق قليلة من التأكد من خبر وفاة أسماء مصطفى، انفجر مذيعا “إكسترا نيوز”، بعد إعلان الخبر، وبعد حالة من البكاء، التمست الإعلامية منة فاروق من متابعي القناة العذر، قائلة: “بنعتذر من حضراتكم إننا مقدرناش نتمالك أنفسنا، واحنا طبعا إعلاميين وعلينا دور ودائما تتوقعوا مننا المهنية لكل ما يقدمعلى الشاشة، ولكن من أصعب اللحظات أن المذيع ينعي وعلى الهواء مباشرة وفاة أحد زملائه وأصدقاؤه”.

وقال الإعلامي همام مجاهد باكيا: إن الإعلامية أسماء مصطفي كانت زميلة لفترة طويلة معه، متابعا: “ربنايرحمها وبها الكثير من الصفات الحميدة”.



مها بهنسي

وبكت الإعلامية " مها بهنسي " ، على الهواء مباشرة ، خلال تقديمها برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " بعد تلقيها خبر وفاة الإعلامية " أسماء مصطفى " .

وعلقت الإعلامية " مها بهنسي " : زميلة عزيزة جدا ومن اللي ابتدوا معانا البرنامج في عام 2015 ، صدمة كبيرة جدا ربنا يرحمها ويصبر زوجها وأولادها " .

وتابعت : كانت دايما عندها أمل في التغلب على مرض السرطان ، وبتكتب يوميتها يوميا على الفيسبوك "



نقابة الإعلاميين

نعى مجلس نقابة الإعلاميين ، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى ، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين، إن الإعلامية أسماء مصطفى كانت دمثة الخلق وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل حيث كانت تقدم برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز وهي زوجة الزميل النائب أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب ، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين ، المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



تفاصيل مرض أسماء مصطفى



وبدأت معاناة الإعلامية أسماء مصطفى، مع مرض السرطان، في أبريل الماضي، والتي أعلنت عنه خلال منشور عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت حينها: «أنا حالي حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسة طويل والشفا بإيد ربنا وحده، وما علينا غير إننا نأخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل، أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر".

وتابعت الإعلامية الراحلة : "أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسة في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كدة عدم ظهورى هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلا الدعاء»، لتعلن بعدها إصابتها بالمرض اللعين، وخضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم خبيث.



زوج الإعلامية أسماء مصطفى

وكتب النائب البرلماني أيمن أبو العلا على حسابه على فيسبوك بعد وفاة زوجته أسماء مصطفى : "انكسرظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".



رسالة وداع

في 8 أكتوبر الماضي، فتحت الإعلامية أسماء مصطفى قلبها لمتابعيها وكتبت منشور على صفحتها، تحدثت فيه عن دعم والدتها وقصة زواجها وحبها للنائب أيمن أبو العلا الذي لم يتخلى عنها خلال فترة مرضها بل ازداد حباً لها.

وكتبت أسماء مصطفى: "أمى ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما اتجوز لانى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسالني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن اصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجيبلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرنى ..وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها".

وأضافت: "المرض الملعون ده دمرنى لكن هو شايفنى احلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فىدنيتى ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا".