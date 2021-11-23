هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة هاجر أحمد صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هاجر أحمد بملامحها الجميلة بـ"لوك" من الميك أب يبرز جمال عينيها، وخطفت الأنظار ونالت اعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

وأثارت الفنانة هاجر أحمد اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، بعدما شاركت متابعيها صورة من داخل المستشفى وطالبت بالدعاء لها إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وترددت أنباء عن استكمال هاجر احمد تصوير مشاهدها بمسلسل “إلا انا” رغم اصابتها بفيروس كورونا ما أثار جدلا كبيرا بين متابعيها.

وكشف مصطفى العوضي المشرف العام على إنتاج مسلسل “الا أنا” وفقا لتصريحات “ET بالعربي” أن هاجر قالت إنها مريضة منذ حوالي 10 أيام وطالبها بإرسال فحص الـ"pcr" من أجل مخاطبة قناة "dmc" ولكنها لم تفعل.