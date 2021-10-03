بعد إصابتها بـ كورونا.. هاجر أحمد تنشر صورة من المستشفى وتطلب الشفاء

نشرت الفنانة هاجر احمد، صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع انستجرام.

وشاركت هاجر احمد متابعيها بدعاء، وعلقت عليه: "يارب اشفينى واشفى مرضانا جميعا امين يارب العالمين".

وعلم “صدى البلد” أن أبطال فيلم "زومبي" دخلوا العزل المنزلي بعد إصابة عدد كبير من طاقم الفيلم بفيروس كورونا والذي كان آخرهم الفنان حمدي الميرغني والفنانة هاجر أحمد.

وأجرى طاقم العمل مسحة طبية للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس ، وتعد الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر أحد المتواجدين في العزل المنزلي حتى التأكد من سلامتها.

وكان تصوير فيلم “زومبي”، توقف بعد إصابة عدد من أبطاله بفيروس كورونا والذي كان اخرهم الفنان حمدي المرغني.

وقال مصدر مقرب من فريق عمل فيلم “زومبي”، في تصريح لـ “صدى البلد”، إنه تم تصوير حوالي 8 أيام من الجدول المقرر ثم توقف العمل مؤقتا.

وأكد المصدر، أن حمدي المرغني أصيب بأعراض ما يشبه البرد أو فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التصوير سيعود مرة أخرى خلال أسبوعين.

فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.