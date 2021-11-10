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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان قطيفة مثير.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد

شاركت الفنانة هاجر أحمد  متابعيها بصورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

 وظهرت الفنانة هاجر أحمد بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا أسود قطيفة قصير كشف عن جمالها وأناقتها.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة.


  

وأثارت الفنانة هاجر أحمد اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، بعدما شاركت متابعيها صورة من داخل المستشفى وطالبت بالدعاء لها إثر إصابتها بفيروس كورونا. 

 

وترددت أخبار عن استكمال هاجر احمد تصوير مشاهدها بمسلسل “ إلا انا” رغم اصابتها بفيروس كورونا ما أثار جدلا كبيرا بين متابعيها.

 

وكشف مصطفى العوضي المشرف العام على إنتاج مسلسل “الا انا ”وفقا لتصريحات “ET بالعربي” أن هاجر قالت إنها مريضة منذ حوالي 10 أيام وطالبها بإرسال فحص  الـ"pcr" من أجل مخاطبة قناة "dmc" ولكنها لم تفعل.

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أجرأ اطلالات هاجر أحمد تكشف عن أنوثتها آخر أعمال هاجر احمد إطلالة الفنانة هاجر احمد

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