حبس نجار هشم رأس شقيقيه بسبب خلافات على الميراث في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بحبس نجار، هشَّم رأس شقيقيه خلال مشاجرة نشبت بينهم؛ لخلافات على الميراث، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من مستشفى السلام، باستقبال مصابين بكسور في الجمجمة، وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر حدوث مشاجرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالمعاينة والفحص؛ تبين إصابة "ياسين ص ي" 30 سنة- محاسب، بكسر منخسف في الجمجمة، وشقيقه "محمد" 35 سنة- حداد، بكسر في الجمجمة، وأعراض ما بعد الارتجاج؛ وذلك على يد شقيقهما الثالث "سامح" 43 سنة- نجار، إثر حدوث مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات على الإرث.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة بالواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.