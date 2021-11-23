عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 23- 11-2021

سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 23- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:

 

 سعر الدولار اليوم

 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 17.77جنيه للبيع و17.61 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.18 جنيه للبيع و20.99 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.02 جنيه للبيع و49.23 للشراء.

سعر الدولار اسعار العملات الاجنبية والعربية برنامج صباح البلد صدى البلد سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

موضوعات متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 1-9-2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31- 8-2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 30-8-2021

الدولار يسجل 15.63جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 29-8-2021

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 28-8-2021

الدينار الكويتى الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم 27-8-2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 26 -8-2021

ترشيحاتنا

مفيش أمطار.. الأرصاد تحذر من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع |فيديو

بايدن.. هل هو الاختيار الافضل لانتخابات 2024؟

العيار الأكثر شيوعاً وصل 809 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23- 11- 2021

لقاء بين بايدن وبوتين قريبا .. البيت الأبيض يعلق

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 23- 11-2021

يجسد الدور الإماراتي في اليمن.. أمير سعودي يعلق على فيلم «الكمين»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

من غيرك يستحقها.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| بين قصر أغنى كلب في العالم بـ500 مليون جنيه.. قطار يدهس شابًا أثناء تصوير فيديو.. أفعى تقتل امرأة أثناء جلوسها على المرحاض.. ورجل يصارع قرشًا لإنقاذ زوجته

نسخة طبق الأصل.. زوج يشيد تاج محل جديدا هدية لزوجته |صور

وداعا فراشة الميديا.. الإعلاميون ينعون أسماء مصطفى برسائل مؤثرة.. و4 مذيعين يبكون على الهواء حزنا على الراحلة.. لميس الحديدي: ملحقتش أكلمها.. ولبنى عسل: قابلتها 3 مرات فقط

أثناء جلوسها على المرحاض.. أفعى كوبرا تقتل امرأة بـ لدغة سامة |شاهد

فيديو

فيديو جراف.. مثيرة للجدل.. قمر اللبنانية ترزق بطفلة ثانية مجهولة الأب

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ