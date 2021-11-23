محمد حربى: أفريقيا تمتلك 30 % من الثروات المعدنية في العالم

أكد محمد حربى رئيس غرفة دباغه الجلود باتحاد الصناعات ان رئاسة مصر لتجمع الكوميسا اليوم أمر إيجابي، وسيعمل على زيادة الصادرات، حيث أن افريقيا سوق كبير يعيش فيه مليار ومائتي مليون مواطن افريقي، كما أن معدل النمو الاقتصادي من اكبر المعدلات علي مستوي العالم وحجم الناتج المحلي الاجمالي يزيد عن ٣،٤ تريليون دولار.



وأشار محمد حربي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن القارة تمتلك 30% من الثروات المعدنية في العالم و12% من الأحتياطى العالمى للنفط، و43% من مصادر الذهب العالمي و 50 % من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.



ولفت إلى أنه على رغم من وجود كل هذه الموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة الافريقية إلا انها غير مستغلة بالشكل الامثل .



وأوضح أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار، وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا اي ما يمثل 15 % من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم، وهو ما يعني تدني حجم التجارة البينية للدول الافريقيه مقارنة بقارات العالم فحجم التجارة البينية في اوروبا يصل الي 55% من حجم تجارتها خارج القارة الاوروبية، كما يصل حجم التجارة البينية بين دول قارة امريكا اللاتينية إلي 38 %.

واكد ان السوق الافريقية سوق واعد ومهم ويسعي العالم الان للاستفادة منه واستغلال الثروات الافريقية ومد جسور التعاون مع افريقيا للاستفادة من معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الاقتصاديات الافريقية و استخدام الاسواق الأفريقية كمنافذ لبيع منتاجاتها.



و اشار الى انه من اكبر الدول التي تقوم بالاستثمار والتصدير لافريقيا الصين، حيث يبلغ الاستثمار الصيني في أفريقيا نحو 2.96 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة تصل إلى نحو 9.5% عن عام 2019، وبإجمالي حجم استثمارات تجاوزت ٣٠ مليار دولار.



وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وافريقيا مبلغ 187 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، لتحافظ بالتالي الصين على ريادتها كأفضل شريك تجاري لأفريقيا، وذلك على امتداد 12 سنة متتالية.



و توقعت "وكالة ماكنزي الأميركية أن تصل قيمة الأرباح المالية التي تجنيها الصين من أفريقيا بحلول عام 2025 إلى 440 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 144 في المئة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي، و روسيا وايران واسرائيل كل هذه الدول تحاول الهيمنة والسيطرة علي موارد وثروات افريقيا واستخدام الاسواق الافريقية.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا اليوم، ومن المقرر أن تتسلم مصر رئاسة تجمع الكوميسا، حيث سيتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة للكوميسا من رئيس مدغشقر.