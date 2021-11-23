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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالجيزة تطالب التجار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الجمعة البيضاء

صدى البلد

أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن تشكيل لجنة مشتركة مع الشعب التجارية بالغرفة من أجل ضبط آليات التخفيضات خلال ما يعرف بالجمعة البيضاء، والتي تشهد تخفيضات كبيرة على معظم السلع والأجهزة.

 

وقال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه تم التواصل مع رؤساء الشعب النوعية بالغرفة استعدادا لموسم التخفيضات السنوي والمعروف بالجمعة البيضاء، مضيفا أنه تم التنسيق مع ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، والذين شددوا على أنه لا تهاون فيما يخص تقديم أي عروض وهمية للمستهلك.

 

وأضاف إمبابى في بيان للغرفة أنه تم التنسيق مع الشعب النوعية على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والإلتزام بالضوابط التي حددتها وزارة الصحة، ومنع التكدس داخل المحلات التجارية والمولات المختلفة ، مشيرا إلى هناك توقعات بان تصل نسب التخفيضات على بعض السلع لأكثر من 50 %.


كان جهاز حماية المستهلك قد حث جموع المستهلكين على الالتزام بالحصول علي حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات خلال فترة “ تخفيضات الجمعة البيضاء”.

 

وأهاب الجهاز بجموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن و الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل ، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون وفي حال التقدم بالشكاوى يمكن التواصل على رقم " 19588".

 

ونشر الجهاز بعض النصائح للمواطنين.، تتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية، احرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض"، التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

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