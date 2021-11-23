نيابة أسوان تحيل مسئولو أحد الملاهي للمحاكمة بعد وفاة طفل غرقا

قررت نيابة أسوان، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حمدى وكيل النائب العام، إحالة مالك ومدير أحد الملاهى المائية فى مدينة أسوان الجديدة، إلى المحاكمة، وتحديد جلسة 22 ديسمبر بمحكمة الجنح، لنظر قضية مصرع طفل غرقا فى حمام السباحة.

ترجع تفاصيل الواقعة، ليوم 7 سبتمبر الماضى عندما بدأت النيابة العامة فى أسوان فتح تحقيقات فى القضية رقم 75 لسنة 2021، والتى ترجع لحادث غرق الطفل محمود حسام فى أحد الملاهى المائية بأسوان الجديدة.

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وشملت التحقيقات ملابسات الحادث التي ثبت فيها الإدانة على المتهمين الرئيسيين "أ.ر" بصفته مالك الملاهى المائية و"ر.م" بصفته مديرا لها، وذلك بتهمة التسبب في وفاة الطفل وإهمالهما وعدم إتباعهما القوانين واللوائح، كما وجهت النيابة للمتهمين اتهاما آخر وهو عدم توافر في المنشأة وسائل الوقاية من المخاطر السلبية كوسائل الإنقاذ ووسائل الإسعاف ، وعلى إثر ذلك قررت النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتحديد الجلسة بتاريخ 22 ديسمبر 2021.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لإحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية بسرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقى بأجمالى 504 وحدة سكنية والتي تم تجهيزها على غرار حى الأسمرات مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها ، وهو الذى يتوازى مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلى أو جزئى في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدء العمل فيهم بواسطة مؤسسات المجتمع المدنى فيما جارى التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بعدد 2 منطقة بعد إستبعاد الجمعيات الغير جادة .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد مؤسسة مكسيم الخيرية الخدمية برئاسة نجلاء السحار رئيس مجلس أمناء المؤسسة والتي قدمت خطاب ضمان بإعادة إنشاء 15 منزل بقرية بنبان بمركز دراو بعد إستبعاد إحدى الجمعيات الغير فعالة .

وقد كشف اللواء اشرف عطية بأن هناك تحديث متتابع لبيانات المنازل المتضررة والتي تعرضت للإنهيار الكلى أو الجزئى بسبب السيول حيث أن التدخلات الجارية على أرض الواقع داخل القرى والمناطق المتضررة أظهرت وجود بعض التلفيات للمنازل والشون الزراعية ، مشيداً بجهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الوقوف مع الدولة لمواجهة الأزمات وتداعيات الكوارث الطبيعية نتيجة موجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ، وهو الذى يعكس تماسك وتلاحم المصريين في التعامل السريع مع التحديات .