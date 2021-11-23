عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيابة أسوان تحيل مسئولو أحد الملاهي للمحاكمة بعد وفاة طفل غرقا

الطفل محمود
الطفل محمود

قررت نيابة أسوان، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حمدى وكيل النائب العام، إحالة مالك ومدير أحد الملاهى المائية فى مدينة أسوان الجديدة، إلى المحاكمة، وتحديد جلسة 22 ديسمبر بمحكمة الجنح، لنظر قضية مصرع طفل غرقا فى حمام السباحة.

ترجع تفاصيل الواقعة، ليوم 7 سبتمبر الماضى عندما بدأت النيابة العامة فى أسوان فتح تحقيقات فى القضية رقم 75 لسنة 2021، والتى ترجع لحادث غرق الطفل محمود حسام فى أحد الملاهى المائية بأسوان الجديدة.

وأقرأ أيضاً:

وزير التنمية ومحافظ أسوان يتفقدان منازل متضرري السيول.. ويتابعان ميدانيا نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة في إدفو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. قافلة مساعدات لـ أهالي أسوان المتضررين من السيول

وشملت التحقيقات ملابسات الحادث التي ثبت فيها الإدانة على المتهمين الرئيسيين "أ.ر" بصفته مالك الملاهى المائية و"ر.م" بصفته مديرا لها، وذلك بتهمة التسبب في وفاة الطفل وإهمالهما وعدم إتباعهما القوانين واللوائح، كما وجهت النيابة للمتهمين اتهاما آخر وهو عدم توافر في المنشأة وسائل الوقاية من المخاطر السلبية كوسائل الإنقاذ ووسائل الإسعاف ، وعلى إثر ذلك قررت النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتحديد الجلسة بتاريخ 22 ديسمبر 2021.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لإحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية بسرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقى بأجمالى 504 وحدة سكنية والتي تم تجهيزها على غرار حى الأسمرات مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها ، وهو الذى يتوازى مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلى أو جزئى في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدء العمل فيهم بواسطة مؤسسات المجتمع المدنى فيما جارى التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بعدد 2 منطقة بعد إستبعاد الجمعيات الغير جادة .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد مؤسسة مكسيم الخيرية الخدمية برئاسة نجلاء السحار رئيس مجلس أمناء المؤسسة والتي قدمت خطاب ضمان بإعادة إنشاء 15 منزل بقرية بنبان بمركز دراو بعد إستبعاد إحدى الجمعيات الغير فعالة .

وقد كشف اللواء اشرف عطية بأن هناك تحديث متتابع لبيانات المنازل المتضررة والتي تعرضت للإنهيار الكلى أو الجزئى بسبب السيول حيث أن التدخلات الجارية على أرض الواقع داخل القرى والمناطق المتضررة أظهرت وجود بعض التلفيات للمنازل والشون الزراعية ، مشيداً بجهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الوقوف مع الدولة لمواجهة الأزمات وتداعيات الكوارث الطبيعية نتيجة موجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ، وهو الذى يعكس تماسك وتلاحم المصريين في التعامل السريع مع التحديات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

وزير التنمية ومحافظ أسوان يتفقدان منازل متضرري السيول.. ويتابعان ميدانيا نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة في إدفو

ترشيحاتنا

وزير التعليم يقرر وقف توزيع الوجبات في أسيوط وقنا اعتبارًا من غد لحين انتهاء التحقيقات

حكم إجراء عملية تجميل لإخفاء حسنة فى وجهى.. الإفتاء توضح

أمين عام المجلس الأعلى للآثار يلتقي غدا بأثريي الأقصر ومجموعة من المرشدين السياحيين

هل يجوز إخراج المال بدل من العقيقة عن الأبناء.. الإفتاء تجيب

أول تعليق من رئيس وزراء فرنسا بعد إصابته بـ فيروس كورونا

دار الإفتاء: شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ارتفاع أعداد مصابي مدرسة السكر بنجع حمادى لـ50 تلميذا.. صور

لا يتعلم من أخطائه.. نجم الأهلي يهاجم موسيماني بعد الفوز على المحلة

حزن محمد منير.. صلاة الجنازة علي ابن شقيقة الكينج بمسجد الحصري..فيديو وصور

العثور على جثة عروس مشنوقة داخل بيت الزوجية بطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجثث تفحمت بالكامل.. تفاصيل مرعبة عن ضحايا حادث أتوبيس الموت في بلغاريا..صور

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

اللحظات الأخيرة لشقيق تيسير فهمي وسط النيران.. ماذا حدث في حريق رعاية العزل بالمهندسين؟

مايا مرسي: مصر تهتم بتعزيز دور المرأة فى دول العالم الإسلامي

فيديو

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تعرف على سبب نقل المنتج وليد منصور إلى المستشفى

لغز سقوط ربة منزل من الطابق السادس في سوهاج.. فيديو

فيديو جراف| بوطت شكلها خالص.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ