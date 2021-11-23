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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 349 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 33 مبايعة أراض بقيمة 202.84 مليون درهم و316 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 822.26 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

و تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 350.59 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 279.81 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 70.78 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الاولى بقيمة 108 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 65 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 27.23 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 7 ملايين درهم.

الشيخ محمد بن راشد تصرفات عقارات دبي اليوم منطقة جبل علي الحبية الرابعة منطقة الثنية الرابعة منطقة الحبية الخامسة

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