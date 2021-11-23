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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : نعمل على مساعدة المجتمع المحيط بما يخدم خطة التنمية المستدامة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرح  الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق  لمشروع محو الامية و وكيل كلية التربية بجامعة حلوان  أن جامعة حلوان تستهدف من المشروع  إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط .


ونوه إلى أن ذالك سعيا  للنهوض  والارتقاء بالمجتمع  بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ وبما يساعد  على توفير حياة كريمة للمواطنين و مواكبة التطور التكنولوجى و التحول الرقمى .


وقد نجح طلاب جامعة حلوان في تحرير عدد ٥٤٥٤ مواطن من الأمية  من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها  بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بأربعة دورات متتالية بدءاً من دورة أكتوبر ٢٠٢٠ حتى دورة يوليو ٢٠٢١ ،  وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف  الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام مشروع محو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

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بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.. جامعة حلوان تحرر 5454 مواطنا من الأمية

جدير بالذكر أنه قد أعلنت جامعة حلوان  تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، بيان بأعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022  بإجمالي 990 طالبا وطالبة بمعدل 513 طالبا، 477 طالبة.

وجاءت أعداد المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي:  كلية الآداب 32 طالبا وطالبة، الحقوق 57 طالبا وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال 81 طالبا وطالبة، الخدمة الاجتماعية 83 طالبا وطالبة، كلية العلوم 108 طلاب وطالبة، الحاسبات والذكاء الاصطناعى 37، كلية التمريض 18 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 30 طالبا وطالبة، كلية الطب 35، كلية الهندسة بحلوان 59 طالبا وطالبة، كلية الأقتصاد المنزلى 33 طالبا وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 25 طالبا وطالبة، كلية التربية رياضية بنين 54 طالبا، كلية التربية الرياضية بنات 27 طالبة، كلية السياحة والفنادق 17 طالبا وطالبة، التربية الموسيقية 17 طالبا وطالبة، كلية التربية الفنية 52 طالب وطالبة، الفنون الجميلة 72 طالبا وطالبة، هندسة المطرية 78 طالبا وطالبة، الفنون التطبيقية 31 طالبا وطالبة.

التنمية المستدامة جامعة حلوان التحول الرقمي حياة كريمة محو الأمية الاتحادات الطلابية

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