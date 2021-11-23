تامر أمين: التفويت في الكورة جريمة لكن في الزواج نعمة كبيرة

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك قصة جميلة لـ زوج وزوجة يحتفلان بـ مرور 34 عامًأ على الزواج، وبعد أن أصبح لهما أحفادا، مؤكدا أن "منير ونادية قصة مهمة".



وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الأجداد يحتفلون بعيد زواجهم الـ 34 بجلسة تصوير رومانسية.



وطلب من الأزواج بـ التفويت، وتكبير الدماغ، معلقًا: "التفويت فى الكورة جريمة لكن فى الزواج نعمة كبيرة".



وقال منير جرجس، بطل القصة، إنه كان فى أحد الأفراح و المصور شاهدهم يقفون بمشهد جميل، و طلب تصويرهم.

ولفت إلى أنه سعيد بزوجته، ويحبها، وأن حياته سعيدة وأشار إلى أن لديه 4 أحفاد، وجميعهم فى حالة فرح و سعادة.



وتابع :" نفسي الناس كلها تعمل كده و يعيشوا حياتهم و يفرحوا و يستمتعوا بالحياة الزوجية".

