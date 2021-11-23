القوة الزرقاء.. جماهير الهلال السعودي تجتاح تويتر بعد الفوز بدوري أبطال آسيا

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجات تهنئة لفريق الهلال السعودي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال اسيا.

ومن أبرز التغريدات التي جاءت من جماهير الهلال السعودي: مبروك يا زعيم - القوة الزرقاء - زعيم القارة.

وتوج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دورى أبطال اسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة النهائي .

وحقق فريق الهلال السعودي الفوز علي منافسه يوهانج الكوري بنتيجة 2-0 في نهائي دورى أبطال آسيا.

سجل ناصر الدوسري الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بعد مرور 20 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

جاء الهدف الأول من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتمزق شباك فريق بوهانج ستيلرز ليسجل الدوسري واحد من أسرع الأهداف في النهائيات.

واحرز الهدف الثاني موسي ماريجا في الدقيقة 64 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة من جوميز.

وبهذا اللقب الهلال يصل للبطولة 63 في تاريخه سواء علي المستوي المحلي او القاري او العربي .

بطولات الهلال المحلية

دورى المحترفين 17 لقب

كأس ولي العهد 13 لقب

كأس خادم الحرمين الشريفين 9 ألقاء

كأس الامير فيصل بن فهد 7 ألقاب

كأس السوبر السعودي مرتين

كأس المؤسس مرة واحدة

الالقاب العربية لـ الهلال السعودي



2 كأس الخليج للأندية

1 كأس الكؤوس العربي

1 كأس السوبر العربي

2 دورى أبطال العرب

الألقاب القارية

4 دورى أبطال اسيا

2 كأس الكؤوس الاسيوية

2 كأس السوبر الاسيوي