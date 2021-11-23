رئيس الوزراء:المعهد العالي للسينما أحد شواهد دعم القيادة السياسية لأدوات القوى الناعمة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، بأكاديمية الفنون، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وعمداء وأساتذة المعاهد الفنية التابعة، وعدد كبير من السينمائيين والفنانين.

وفي مستهل الفعالية، أكد رئيس الوزراء أن هذا الصرح الفني الجديد يُعد أحد شواهد اهتمام الدولة بأدوات القوى الناعمة، ودعم القيادة السياسية لها، للإيمان بدورها المؤثر في التنمية وبناء الأوطان، مضيفاً أن المبنى الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال إعداد الكوادر المتخصصة القادرة على استعادة أمجاد السينما المصرية.

وتوجه رئيس الوزراء إلى الفنانين والسينمائيين الحاضرين للافتتاح، قائلاً: "شرف لي ان أكون بينكم اليوم في افتتاح هذا الصرح الفني، فكلنا نعشق الفن المصري ونعتز بريادته، ونثق أننا سنشهد المزيد من التقدم في هذه الصناعة بفضل خبراتكم وإمكاناتكم، فأنتم قوة مصر الناعمة".

WhatsApp Image 2021-11-23 at 7.55.55 PM

WhatsApp Image 2021-11-23 at 7.55.57 PM

WhatsApp Image 2021-11-23 at 7.55.58 PM (1)