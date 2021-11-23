وزيرة الثقافة:مبنى معهد السينما الجديد يسطر فصلا مشرقا في تأهيل جيل واعد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، بأكاديمية الفنون، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وعمداء وأساتذة المعاهد الفنية التابعة، وعدد كبير من السينمائيين والفنانين.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بتشريف رئيس الوزراء لفعاليات افتتاح أحد المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن مصر احتفظت على مر التاريخ بريادتها الحضارية في مختلف مجالات الحياة، وحققت إنجازات ضخمة كانت وما زالت بفضلها محط أنظار الشعوب والبلدان.

وأضافت الوزيرة أن فكرة تأسيس أكاديمية الفنون كانت على يد الفارس النبيل الراحل الدكتور ثروت عكاشة، لتصبح الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وتبدأ رسالتها في صقل المواهب وإعداد المبدعين، مشيرة إلى أن الصرح الجديد بنظمه التكنولوجية المتطورة ووسائله الحديثة يسطر فصلاً مشرقاً في تأهيل جيل من الواعدين المتخصصين في مجال السينما، ويتجه بهذه الصناعة نحو آفاق تؤكد تفرد الابداع المصري، كما يتيح للدارسين التعبير عن طاقاتهم وأحلامهم من خلال الامكانات التي تم توفيرها، حرصا على مواكبة الوثبات الواسعة لتقنيات الفن السابع في العالم.

وتوجهت وزيرة الثقافة بتحية شكر وتقدير لكل من ساهم في وضع لبنات واستكمال هذا الإنجاز، كما قدمت التحية لرئيس أكاديمية الفنون وعمداء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهد وتفان في نقل خبراتهم للأجيال المتتالية حفاظا على استمرارية تفرد الفنون المصرية.

من جانب آخر، استعرضت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ملامح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، مشيرة إلى أنه يتكون من دور أرضي وخمسة طوابق بإجمالي مساحة 4400 م2، وبتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، حيث يشمل الدور الأرضي مدخلا رئيسيا وقاعات عرض ومعامل تصوير.

وأضافت: "أما الدور الأول فيضم قاعات ندوات واستقبال، وتشمل الأدوار من الثاني إلى الخامس فصول الدراسة وقاعات عرض وغرف خدمات، والتي تضم 20 فصلاً دراسياً يستوعب كل فصل 24 طالبا، فضلاً عن 4 فصول يستوعب كل فصل منها 36 طالبا، و4 فصول أخري يستوعب كل فصل 32 طالبا، وكذا 6 مدرجات يستوعب كل مدرج 96 طالبا، و4 مدرجات وقاعة عرض تستوعب 72 طالبا، وعدد 6 اتيليهات يستوعب كل واحد منها 10 طلاب، وعدد 2 أتيليه يستوعب كل واحد منهما 16 طالبا".

كما أوضحت أن المبنى الجديد يضم 5 وحدات مونتاج، ووحدتي تصحيح ألوان، ومعمل P.C يستوعب 15 طالباً مجهزاً ببرنامج مونتاج وتصحيح ألوان وصوت، و3 قاعات عرض سينمائي بتقنية الدوبلي Atoms بإجمالي عدد 360 مقعداً، وقاعة عرض سينمائي أخرى تستوعب 80 طالباً، وقاعة عرض ستريو تستوعب 56 طالباً، وبلاتوه سينمائي، وبلاتوه كروما، وبلاتوه تليفزيوني، بالإضافة إلى قاعات الأقسام، وقاعات هيئة التدريس، وقاعات حفظ الأفلام، والمكتبة والمكاتب الإدارية.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تعرف خلالها على جانب كبير من مكونات المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، وشملت الجولة تفقد متحف للمعدات السينمائية التراثية، ثم زيارة البلاتوه السينمائي الكبير، كما تفقد إحدى وحدات تصحيح الألوان، ووحدة المونتاج، ونماذج لفصول الدارسين والمدرجات الدراسية، وكذلك قاعة المكتبة الخاصة بالمعهد، كما شهد رئيس الوزراء التسجيلات الصوتية بالمؤثرات بقاعة FLOY الصوتية، وحضر عرض فيلم تعريفي بتقنية الدوبلي Atoms.

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