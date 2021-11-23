رحلت مدرسة الكوميديا.. نهال عنبر ورجاء حسين وحسام داغر في عزاء سهير البابلي.. فيديو

حرصت الفنانة نهال عنبر، والفنانة رجاء حسين، وحسام داغر، والغيطي، على التواجد لتقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي، بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

وقالت نهال عنبر، ناعية الفنانة الراحلة سهير البابلي ببالغ الحزن: "كانت عظيمة بنعزي أنفسنا على فقدها، الله يرحمها ويدخلها الجنة".

ونعى محمد الغيطي، الراحلة سهير البابلي، وقال: "كانت نموذج جميل، لا يمكن تلاقي عمل فني لها به لفظ خارج أو إساءة، فقدنا مدرسة في الكوميديا والفن، واتمنى استمرار تيار ونهج سهير البابلي في الأجيال القادمة".

وحرص الفنان حسام داغر، على التواجد في عزاء الراحلة سهير البابلي، وقال: "فقدنا أسطورة من نجوم الكوميديا، ربنا يرحمها ويغفر لها".

وكانت الفنانة رجاء حسين ضمن الحضور، ونعت الراحلة سهير البابلي، وقالت: "عشرة عمري، عشت معاها أجمل سنين في المسرح القومي، كلت وسافرت معاها أكثر من أهلي، بينا معاملة وعشرة طيبة، ربنا يرحمها".

وتلقت أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي العزاء اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة المغرب.

وتوفيت الفنانة الراحلة سهير البابلي مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز ٨٤ عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.

وأقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي الحضور داخل المسجد لتأدية صلاة الجنازة وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، وجومانا مراد، وأحمد سلامة، ودنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.