مبروك عطية: الدروس الخصوصية ليست حراما وتكون جريمة في هذه الحالات

ورد إلى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الدروس الخصوصية، وهل العائد منها حرام؟

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن الدروس الخصوصية حلال شرعا ولا حرج فيها، فالأب القادر على تعليم ابنه بماله فلا حرج في ذلك شرعا، فما ضاع من مالك ما علمك.



وأضاف، مبروك عطية، أن الدروس الخصوصية تكون جريمة لو استغلها المدرس في عدم الشرح داخل الفصل ليجبر الطلاب على الدروس الخصوصية خارج المدرسة بأجر مادي.

وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تكون جريمة لو هدد المدرس التلاميذ بنقص درجات أعمال السنة لو لم يحصلوا على الدروس الخصوصية، أما لو أتي الأب بالمدرس بنفسه وبطواعية ليشرح المدرس لابنه في البيت ما صعب عليه فهمه فلا حرج في ذلك.

وأكد مبروك عطية، أن عدم ذهاب التلاميذ إلى المدارس ويقتصروا في تحصيل المناهج على الدروس الخصوصية فهو جريمة يحاسب عليها الله تعالى.