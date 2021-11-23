لا تقل شيئا بين السجدتين .. مبروك عطية يعلم شابا كيفية الصلاة

شرح الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، كيفية أداء الصلاة، لأحد الشباب سأله عن كيفية الصلاة لأنه لا يعلم كيف يصلي؟



وقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في فيديو له، إن المسلم إذا أراد الصلاة، فعليه أن يتوضأ للصلاة، ثم يستقبل القبلة، وينوي صلاة الفرض، ثم يدخل في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه فيها إلى مستوى الكتفين فقطن ثم يقرأ الفاتحة وبعدها سورة قصيرة.

وتابع مبروك عطية: بعدها ينزل إلى الركوع، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ثم يقوم من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم ينزل للسجود ويسجد على سبعة أعضاء، وهي: الركبتين واليدين والجبهة والأنف، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات.

كما تابع: ثم يرفع من السجود ولا يقول شيئا بين السجدتين ، ثم ينزل للسجود مرة أخرى، ويقوم للركعة الثانية يفعل كما فعل في الركعة الأولى، ويجلس للتشهد الأوسط في نهاية الركعة الثانية.

وذكر أن صيغة التشهد هي: التحيات لله والصلوات الطيبات ، السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

وتابع: ويقول قبل التسليم «اللهم إني أعوذ بكَ من عذاب النّار وعذاب القبر، وفتنّة المحيّا والممات وفتنّة المسيح الدجّال» ثم يسلم يمينا ويسارا ولا يهز رأسه أثناء التسليم.