ابنة سهير البابلي: كانت أمي وأختي ومعلمتي

كشفت نيفين الناقوري نجلة الفنانة الراحلة سهير البابلي، تفاصيل خاصة عن حياتها، مؤكدة أن الفنانة الراحلة كانت من الشخصيات صاحبة الظل الخفيف.

وأضافت نيفين الناقوري، في حوار سابق مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة”: "أي حركة أو حاجة بتعملها بتكون رائعة جدا وتلفت النظر وفي غاية الروعة، وبدأت حياتها الفنية في سر صغير.. هي أختي وأمي ومعلمتي".

لقاءات سابقة للفنانة الراحلة

وفي مشهد كوميدي فاجأت الفنانة سهير البابلي في لقاء تليفزيوني قبل وفاتها، الفنانة إسعاد يونس في الإستديو و قامت بحضنها :" أهلاً بالجمهور وحشتوني أوي ".

وقالت إسعاد يونس : “إيه المفاجأة الحلوة دي انا باكل طعمية ، وحشتيني بطلتي تاكلي الطعمية ولا ايه”.

ووجهت الفنانة سهير البابلي ، رسالة للجمهور قائلة : «وحشتوني ..وحشتوني ..وحشتوني ».

ورحلت عن عالمنا الفنانة، سهير البابلي عن عمر يناهز 84 عاما، عقب تدهور حالتها الصحية و تعرضها لوعكة صحية.

صاحبة السعادة

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي، في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.



وبدت علي سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

