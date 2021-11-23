الكوميسا : رئاسة مصر تستمر عاما وهدفها وضع وتنفيذ استراتيجية متوسطة المدى

قال الدكتور محمود ممتاز مفوض بمفوضية تنظيم المنافسة بـ " الكوميسا " أن عمل المفوضية يتضمن النظر في مسائل مثل الممارسات الاحتكارية وإزالة قيود التجارة البينية حيث أنه من جل اهتمامها هو النظر في الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في أكثر من دولة ضمن مجموعة دول " الكوميسا " ويبلغ عدد المفوضين 13 مفوضا تنظر في كافة القضايا والأعمال التي تعرض لديها".



وأضاف خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة أون أى، تقديم الإعلامية لميس الحديدي أنه ضمن اختصاصات المفوضية هو إزالة العقبات التي تعيق التجارة البينية الجمركية مثلاً إن وجدت وبالأخص عندما يكون ذلك يتعلق بقطاع المنافسة سواء أكان ذلك يتعلق باحتمالية وجود ممارسات احتكارية أو قرارات تعيق المنافسة بين دول المجموعة قائلاً : " سواء أكان ذلك خارج البلد حيث يتم التدخل عبر المفوضية لإزالة تلك القيود وإزالة كافة القيود وزيادة الاستثمارات بين دول المجموعة " .



وتابع ": رئاسة مصر للكوميسا تستمر عام وهدف مصر هو وضع وتنفيذ استراتيجية متوسطة المدى قائلاً : " إستراتيجية قصيرة المدى مابين 2021 وحتى 2025 وله أهمية خاصة لانه يضع خارطة طريق ".



ولفت إلى أن رئاسة مصر للكوميسا في الفترة الحالية مسؤولية كبيرة نظراً لانعقادها في أزمة كوفد 19 وفي ظل الاستراتيجية الجديدة وهو له أهمية خاصة ".