تحذير شديد اللهجة من موسيماني لـ كريم فؤاد قبل مباراة سموحة.. تفاصيل

حذر بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلي، كريم فؤاد لاعب الفريق، من عدم استغلال الفرصة، قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام سموحة بالجولة السادسة من الدوري المصري .

وقال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية etc إن، بيتسو موسيمانى المدير الفني بالنادي الأهلي استقر على الدفع بكريم فؤاد أحد صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الماضي، في مركز الظهير الأيسر في مباراة سموحة المقبلة في الدوري.

وأضاف شبانة أن التونسي علي معلول يغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة الماضية وأثبتت الأشعة حاجة معلول للعلاج لأربعة أو خمسة أيام بسبب شد خفيف في العضلة الضامة.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تشهد مباراة سموحة الظهور الأول لكريم فؤاد رفقة المارد الأحمر، لتعويض غياب معلول خاصة وأن كريم فؤاد يجيد الجانب الهجومي بشكل كبير في خطة موسيمانى الحالية وهو ما ظهر جلياً خلال مباراة الأهلي الودية أمام منية سمنود الأخيرة حيث شغل فؤاد الظهير الأيسر في تلك المباراة وقدم مردوداً طيباً.

كما أن الظهير الأيمن لفريق انبي السابق، لعب في بعض المباريات رفقة فريقه البترولي في الموسم الماضي في أكثر من مركز الظهير الأيمن والأيسر ومركز الجناح الهجومي أيضاً.