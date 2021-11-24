تامر أمين يعرض قصة لـ مسن يحتفل بعيد زواجه.. وصاحبها: نفسي الناس كلها تعمل كده

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك قصة جميلة لـ رجل وامرأة يحتفلان بـ مرور 34 عامًا على زواجهما، وبعد أن أصبح لهما أحفاد، معلقًا: "منير ونادية قصة مهمة".



منير جرجس

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الأجداد يحتفلون بعيد زواجهم الـ 34 بجلسة تصوير رومانسية.



وطالب من الأزواج بـ التفويت، و تكبير الدماغ، معلقًا :" التفويت فى الكورة جريمة؛ لكن فى الزواج نعمة كبيرة".



وقال منير جرجس، بطل القصة، إنه كان فى أحد الأفراح و المصور شاهدهما يقفان في مشهد جميل، و طلب تصويرهما.

ولفت إلى أنه سعيد بزوجته، ويحبها، وأن حياته سعيدة، مشيرا إلى أن لديه 4 أحفاد، جميعهم فى حالة فرح وسعادة.



وتابع :" نفسي الناس كلها تعمل كده و يعيشوا حياتهم و يفرحوا و يستمتعوا بالحياة الزوجية".

