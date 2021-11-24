أعشاب لتسريع عملية فقدان الوزن

إذا كنت ممن يحاولون إنقاص الوزن بالطرق الطبيعية وتشعرين أنه لا توجد خيارات كثيرة لك إليك العديد من الأعشاب التي يمكن أن يساعد إدخالها في نظامك الغذائى في استعادة التوازن الهرموني وتحسين الهضم وتخفيف الغازات وزيادة فقدان الوزن.

-النعناع

وفقا لموقع هيلث إذا كنت تعانين من مشاكل في الوزن ناتجة عن بعض الاختلالات الهرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض ، فيمكن أن يساعدك النعناع عن طريق زيادة مستوى هرمون الاستروجين.

ارتبط انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بزيادة الوزن بعد انقطاع الطمث من خلال استعادة التوازن الهرموني ، يمكن أن يساعد النعناع في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة ، خاصة عند النساء.

النعناع يساعد على التحكم في الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعد على إنقاص الوزن.

-اوريجانو

عشبة الأوريجانو مصدر غني للمركبات النشطة بيولوجيًا مثل البوليفينول والفلافونويد وهي تساعد على التحكم في السكري و التمثيل الغذائي

يمكن للأوريجانو أيضًا أن يخفف الإمساك ويجعل العصارة الصفراوية (التي ينتجها الكبد) تتدفق وبالتالي تساعد على الهضم.

-روزماري

إكليل الجبل مليء بمضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات. تمنع مضادات الأكسدة أضرار الجذور الحرة وتخفض مستويات السكر في الدم.

يعد إكليل الجبل عشبًا مثاليًا للمساعدة في إنقاص الوزن. يمكن أن يساعد أيضًا في حمايتك من العديد من اضطرابات التمثيل الغذائي. وجد أن حمض الكارنوسيك الموجود في إكليل الجبل له تأثير مضاد للسمنة.

-البقدونس

يساعد البقدونس في فقدان الوزن فهو مدر طبيعي للبول ، يمكن أن يساعد في التخلص من احتباس الماء وتخفيف الانتفاخ. محتوى الألياف في البقدونس مرتفع أيضًا ، مما يجعله عشبًا مثاليًا لفقدان الوزن.

ويساعد توافر مركبات الأوجينول في زيت البقدونس في خفض مستوى السكر في الدم ويعد البقدونس مفيد للتحكم في الوزن ، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.