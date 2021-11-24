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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. سعفان: تحويل 49 ألف جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 57 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 22 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  49 ألفاً و 449 دولاراً ،أى ما يعادل 774 ألفاً و 385 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجوداً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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IMG_6839

القائمة 57 لعدد 22 مواطن في 22 نوفمبر 2021_page-0001
القائمة 57 لعدد 22 مواطن في 22 نوفمبر 2021_page-0001
وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي عمان الأردن القائمة الـ 57 من مستحقات الضمان الاجتماعي 22 عامل مصري غادروا عمان نهائيا تحويل باقي المستحقات للعمالة تحويل 49 ألف جنيه مستحقات

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