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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد في مهمة ثأرية الليلة ضد شيريف تيراسبول في دوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساء، باستاد شيريف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام منافسه اليوم شيريف.

أما شيريف فيحتل المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف إنتر ميلان الوصيف بفارق نقطة واحدة.

وسيكون ريال مدريد في مهمة ثأرية، بعد الهزيمة على يد شيريف المولدوفي، بنتيجة 2-1، في عقر داره على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية.

وقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي: "في مباراة الذهاب لم تكن تجربتنا جيدة، لقد هزمونا في البرنابيو. علينا تجب أخطاء الذهاب والعمل كما في المباريات السابقة، بهدوء ودون تسرع. نعرف بعضنا جيداً، نعرف شيريف ويعرفنا، علينا تقديم مباراة متكاملة. الهدف هو الفوز، إنهاء دور المجموعات والمضي قدماً".

وتابع: "التدوير مهم كفكرة للحفاظ على نضارة الفريق وتحفيز الجميع. أيضاً علينا أخذ الديناميكيات بعين الاعتبار، وهي جيدة الآن ولم نغيّر كثيراً. لهذه المباراة قد يعود ميليتاو ورودريغو، وهذا مهم. ليس لدي خطة للتدوير في مباراة اليوم".

وأضاف: "تدريب ريال مدريد ليس بالأمر الصعب.  إن مهام المدرب هي الصعب. إذا كان عليك إجراء سباق فالأفضل فعل ذلك مع فيراري 500. هذا ما أشعر به عندما أدرب ريال مدريد. يشعر جميع المدربين بالضغط، يقيلون مدرباً كل أسبوع. ذلك جزء من عملنا. هذا ما ينطوي عليه تدريب أفضل فريق في العالم".

قائمة لاعبي ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين ولويس لوبيز.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، مارسيلو وميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، لوكاس فازكيز، إيسكو، بلانكو وكامافينجا.
خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو.

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