وفد دروب الخير التطوعي يزور مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بلا مأوى بسيناء

شارك أعضاء قافلة شعاع الخير بشمال سيناء ضمن وفد دروب الخير التطوعي لزيارة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، والتي تستقبل المشردين بلا مأوى من ضعاف البنية فاقدي الأهلية من عمر 18 سنة إلى آخر العمر والأطفال من عمر يوم وتقدم لهم الدعم والرعاية المتكاملة مع الإقامة والتأهيل والتعليم والتمكين وتكون لهم أهل.

وضم وفد اللواء أيمن الشرقاوي ،مؤسس عيادات الإخلاص بابو زعبل حاليا وعضو المجلس التنفيذي بجمعيه البر والتقوي حاليا ، د.جيلان عباس استاذة الحضارة والمصريات والعضو النشط بجمعية شرق دجلة بالمعادي، وا.هاله ا.زينب الفضالي الاديبة والكاتبة.

كما ضم فريق دروب الخبر متطوعى من قافلة شعاع الخير بشمال سيناء، ا.مني جمعة مديرة مركز اول التدريب المهني والأسر المنتجة بالعريش ، ممثلي مؤسسه الشجره للتنميه والفن والثقافه بشمال سيناء ا.محمد تمساح وا.سيد العدل ، ممثلي مبادره فكره خير بشمال سيناء ا.هيثم راتب وا.سيد العمّاري ،صابرين رمضان فهمى عضو جمعيه رعايه الفئات الخاصه، وكان فى الإستقبال المهندس محمود وحيد، صانع الأمل الاول فى الوطن العربى ومؤسس أول كيان لايواء المشردين.

وقد بدأت الزيارة بجوله تفقدية لاقسام المؤسسه والتى شملت دار رعايه متعددة لاهالين المشردين من الفتيات والمسنين ومجمع الاطفال ،والذي يضمة صاله جيم ومطعم وعياده طببة والركن الثقافي وحديقة وملعب .

٧ دور رعاية

وقد تم عرض رؤيه ورساله المؤسسه باعتبارها المؤسسه الاهليه الاولى في مصر التي تعمل على رعايه اهالينا المشردين كبار السن والحاصله على ترخيص رقم 1 فى مصر وبها مركز التصنيف والتوجيه الوحيد ، ويتبع المؤسسة 7دور رعايه فى مناطق مختلفه في محافظات الجمهوريه ، وهي تستوعب اكثر من 700 نزيل ، وجاري زياده القدره الاستيعابيه للمؤسسة

وقال قام المهندس محمود وحيد ، أن البداية تكون بتلقي البلاغات من خلال رقم جوال01210810856، ثم يتوجه فريق البحث للتحقق من مدى مصداقية البلاغ والتعامل معه وعرض الاستضافة عليه .

حيث يتم اصطحابه إلى الدار وبدأ مراحل التعامل بالتقاط صورة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، كي يتعرف عليه أقاربه، حيث يلقي النزلاء الرعاية المتكاملة ، والعرض على العياده الطبيه لتحديد الحاله الصحيه له ، والعرض على اخصائي اجتماعي لمعرفة الظروف الاجتماعية المؤديه لوجوده فى الشارع، واخيرا مرحله الإندماج مع باقى النزلاء وتقديم اوجه الرعايه المتكامله .

وفى النهاية قام المهندس محمود وحيد بتقديم الشكر لفريق دروب الخير على تقديمهم الدعم المادى والمعنوي للمؤسسه .

وعلي راسهم الدكتور عادل قاسم قائد القافلة