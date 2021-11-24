عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

وزير الدفاع خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء: شيوخ وعواقل سيناء هم خط الدفاع الأول عنها

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

الفريق أول محمد زكي القائد العام:
يدير حواراً مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية

يشيد بدور القوات المسلحة في تهيئة المناخ لتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء

يطالب مقاتلي الجيش الثاني الميداني بالاستعداد القتالي

يكرم عدد من المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم واستعدادهم القتالى

يثني على منظومة التدريب الخاصة بمقاتلي شمال سيناء

يشدد على توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء

 

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطنى بشمال سيناء وذلك وفقاً لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة التى تسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرورعلى ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين ، وأدار حواراً مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، كما أعرب عن سعادته بتفهم كافة عناصر المنظومة لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر ، وأثنى على منظومة التدريب التى يتم من خلالها توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء .

كما عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع رجال الجيش الثانى الميدانى فى إطار الحرص على التواصل الدائم مع المقاتلين بكافة المناطق العسكرية والجيوش الميدانية ، حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثانى الميدانى أكد خلالها على الدعم الى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى فضلاً عن متابعتها المستمرة لكافة المهام العملياتية والأنشطة التدريبية التى تنفذ   بنطاق الجيش .   

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى لما يقدموه من بطولات وتضحيات للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة مدن وقرى شمال سيناء .

كما أشاد بالدور الذى يقوم به أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لإستمرار عملية التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة لكافة أبناء سيناء، كما أعرب عن تقديره للدور الوطنى الذى يقوم به شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والإستقرار.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالميا ً، مطالبهم بضرورة الحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى قد توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .

كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى وآداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانى وإخلاص .

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة العمل التى يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين.

حضر التفقد واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

99F52678-9B5C-4109-B74C-50EEB8830A29
99F52678-9B5C-4109-B74C-50EEB8830A29
39D687F0-2406-4C6E-B9F5-95EB761178C7
39D687F0-2406-4C6E-B9F5-95EB761178C7
FE774CFC-AC42-4C93-AD62-D7D7585470DA
FE774CFC-AC42-4C93-AD62-D7D7585470DA
66993A11-E183-4082-9004-F634FF0301DD
66993A11-E183-4082-9004-F634FF0301DD
79774A39-88ED-45D0-88CC-56BE5F09E426
79774A39-88ED-45D0-88CC-56BE5F09E426
9DCF4741-01BE-4D65-8580-32334E4B5F48
9DCF4741-01BE-4D65-8580-32334E4B5F48

ترشيحاتنا

تعرف على مخاطر عدم النوم خلال «الساعة الذهبية».. ونصائح للوقاية من الجلطات

للراغبين في العمل سكرتير عام محافظة.. تعرف علي المؤهل المطلوب والمسئوليات والواجبات

اللواء نبيل حسب الله: متابعة مستمرة من القيادة العامة للمهام العملياتية للجيش الثاني الميداني

شوقي يلتقى مسئول بجامعة الدول العربية لبحث إنشاء مجلس وزراء التعليم العرب

هيومن رايتس: بيلاروسيا وبولندا تنتهكان حقوق الإنسان على حدودهما

التعليم: نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ليست مصيرية ولا داعي للهلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

شكرا على التقدير.. أول تعليق من منة شلبي على خسارتها جائزة إيمي

كلمات مؤثرة| أول تعليق من تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها في حريق المهندسين

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

قرار عاجل من السعودية بشأن رخص العمل والإقامة

فعلت ذنب وتبت منه فكيف أعرف أن الله قبل توبتي؟.. الإفتاء تجيب

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

10 صور من تكريم حمادة هلال والإعلامية دينا شرف الدين

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

فيديو

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من أسفل مياه الأمطار

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

دور الحكومة والقطاع الخاص.. مدبولي: استراتيجية واضحة للسنوات الخمس

الصدمة والفجأة والسرطان .. كواليس رحيل 4 مذيعات في أسبوع

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ