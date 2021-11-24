وزير الدفاع خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء: شيوخ وعواقل سيناء هم خط الدفاع الأول عنها

الفريق أول محمد زكي القائد العام:

يدير حواراً مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية

يشيد بدور القوات المسلحة في تهيئة المناخ لتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء

يطالب مقاتلي الجيش الثاني الميداني بالاستعداد القتالي

يكرم عدد من المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم واستعدادهم القتالى

يثني على منظومة التدريب الخاصة بمقاتلي شمال سيناء

يشدد على توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطنى بشمال سيناء وذلك وفقاً لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة التى تسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرورعلى ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين ، وأدار حواراً مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، كما أعرب عن سعادته بتفهم كافة عناصر المنظومة لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر ، وأثنى على منظومة التدريب التى يتم من خلالها توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء .

كما عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع رجال الجيش الثانى الميدانى فى إطار الحرص على التواصل الدائم مع المقاتلين بكافة المناطق العسكرية والجيوش الميدانية ، حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثانى الميدانى أكد خلالها على الدعم الى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى فضلاً عن متابعتها المستمرة لكافة المهام العملياتية والأنشطة التدريبية التى تنفذ بنطاق الجيش .

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى لما يقدموه من بطولات وتضحيات للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة مدن وقرى شمال سيناء .

كما أشاد بالدور الذى يقوم به أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لإستمرار عملية التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة لكافة أبناء سيناء، كما أعرب عن تقديره للدور الوطنى الذى يقوم به شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والإستقرار.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالميا ً، مطالبهم بضرورة الحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى قد توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .

كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى وآداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانى وإخلاص .

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة العمل التى يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين.

حضر التفقد واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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