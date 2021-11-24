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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللواء نبيل حسب الله: متابعة مستمرة من القيادة العامة للمهام العملياتية للجيش الثاني الميداني

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع وقائد الجيش الثاني الميداني

أكد اللواء أركان حرب نبيل حسب الله؛ قائد الجيش الثانى الميدانى؛ الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى؛ فضلاً عن متابعتها المستمرة لجميع المهام العملياتية والأنشطة التدريبية التى تنفذ بنطاق الجيش.

وقد تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطنى بشمال سيناء، وذلك وفقاً لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة التى تسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، وأدار حواراً مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، كما أعرب عن سعادته بتفهم جميع عناصر المنظومة لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وأثنى على منظومة التدريب التى يتم من خلالها توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء.

كما عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاءً مع رجال الجيش الثانى الميدانى فى إطار الحرص على التواصل الدائم مع المقاتلين بجميع المناطق العسكرية والجيوش الميدانية، حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، قائد الجيش الثانى الميدانى، أكد خلالها الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى، فضلاً عن متابعتها المستمرة لجميع المهام العملياتية والأنشطة التدريبية التى تنفذ  بنطاق الجيش.   

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لرجال الجيش الثانى الميدانى لما يقدموه من بطولات وتضحيات للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بجميع مدن وقرى شمال سيناء.

كما أشاد بالدور الذى يقوم به أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لاستمرار عملية التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة لجميع أبناء سيناء، كما أعرب عن تقديره للدور الوطنى الذى يقوم به شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالميا، مطالبا إياهم بالحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانٍ وإخلاص.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة العمل التى يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين.

حضر التفقد واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

 

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