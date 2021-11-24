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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد سيارة المركز التك

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقاد نائب محافظ المنيا، حملة لإزالة عدد من الحالات، والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بمركز المنيا، حيث تم إزالة حالتي تعد بقرية دمشاوهاشم وتم معاينة حالة بناء مخالف بقرية منشية الدهب.

ووجه نائب المحافظ بتنفيذ أعمال الإزالة للمبنى المخالف، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، ومحمد زين، مدير المركز التكنولوجي، والمهندس محمود عبد الله، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية لجميع حالات التعد بالبناء المخالف والعشوائي، حيث يجري رصد الحالات المخالفة من خلال وحدة المتغيرات المكانية بنطاق كل مركز.

وخلال جولته لمتابعة الأعمال، تفقد نائب المحافظ السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي، والتي تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة بقرية صفط الخمار، لتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق النائية والعالية الكثافة، ولتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة.

وتابع نائب المحافظ عددا من طلبات المواطنين وإجراءات التقديم داخل السيارة المتنقلة، حيث وجه بالإسراع في ميكنة الدفاتر داخل الوحدة المحلية ودعم الوحدة المحلية بأجهزة حديثة، ضمن تنفيذ توجهات الحكومة للتحول الرقمي في جميع الخدمات، وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

كما تابع "أبوزيد" مدى تلقي العاملين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بعدم دخول العاملين مقار عملهم منذ 15 نوفمبر الجاري، بعد أن يتم تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

 

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