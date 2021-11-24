تعطيل استعادة قوتها أبرز الأسباب.. 8 سنوات من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا

أعلنت سوريا، اليوم الأربعاء، مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر و6 جنود جراء قصف إسرائيلي على المنطقة الوسطى.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة وإصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي الثامن من نوفمبر الجاري، أصيب جنديين بجروح، جراء قصف إسرائيلي جديد، استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا.

وقالت الوكالة السورية وقتها "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأضافت "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لـ صواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيرة إلى أن "العدوان أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية" من دون إضافة تفاصيل حول ماهية النقاط المستهدفة وموقعها.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع «صدى البلد»، أبرز الضربات التي شنتها إسرائيل على الأراضي السورية والهدف منها في السطور التالية:

منذ السنوات الأولى للحرب الدائرة في سوريا، والتي دخلت عامها الثامن، نفذت إسرائيل عدة ضربات داخل الأراضي السورية ضد مواقع تابعة للنظام وأخرى يسيطر عليها الحليفان حزب الله وإيران.

ولم تكن الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل داخل الأراضي السورية اليوم هي الأولى، فقد نفذت إسرائيل عدة ضربات جوية بالأراضي السورية وهضبة الجولان المحتلة منذ بدء الحرب الدائرة في سوريا العام 2011، وصعدت تل أبيب منذ 2017 من حدة هذه الضربات التي تقول إنها كانت على مواقع سورية وأخرى يسيطر عليها الحليفان حزب الله وإيران.

ومن أهم هذه الضربات منذ 2013 هي:

2013

في 30 يناير قصف الطيران الإسرائيلي موقعا لصواريخ أرض- جو قرب دمشق ومجمعا عسكريا قال مسؤول أمريكي إنه يشتبه بوجود مواد كيميائية بداخله، وأكدت إسرائيل حينها ضمنا الغارة مجددة التحذير بأنها لن تسمح بنقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله اللبناني.

وفي مايو غارتان قرب دمشق استهدفتا مركز الأبحاث العلمية في جمرايا، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة وبطارية للدفاع الجوي، كما أعلن دبلوماسي في بيروت. قتل 42 جنديا سوريا في الضربة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

2014 إلى 2016

وفي 7 ديسمبر 2014 سوريا تتهم إسرائيل بشن غارتين على مواقع قرب دمشق، في الديماس والمطار الدولي.

وفي 19 ديسمبر 2015 مقتل سمير القنطار الذي سجن لفترة طويلة في إسرائيل، في غارة على ضواحي دمشق، بحسب حزب الله الذي اتهم إسرائيل باغتياله.

وفي 7 ديسمبر 2016 قامت عدة صواريخ إسرائيلية بضرب المنطقة المحيطة بقاعدة المزة العسكرية (ضواحي دمشق) والتي تضم مقر المخابرات الجوية، وتعرض المطار لضربة ثانية في 13 يناير في 2017.

2017

وفي 17 مارس إسرائيل تعلن أنها استهدفت أسلحة "متطورة" قالت إنها كانت في طريقها لحزب الله قرب تدمر في وسط سوريا.

وفي 27 أبريل سوريا تتهم إسرائيل بإطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب مطار دمشق والمرصد السوري لحقوق الإنسان يشير إلى انفجار مستودع للأسلحة يعود إلى حزب الله على ما يبدو.

أما 7 سبتمبر شنت إسرائيل غارات جوية أسفرت عن مقتل اثنين في موقع عسكري في غرب سوريا.

وفي 22 سبتمبر: طائرات إسرائيلية تغير على مستودع لحزب الله قرب مطار دمشق.

الجيش الإسرائيلي

أما عن تاريخ 16 أكتوبر، الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه دمر بطارية صواريخ شرق دمشق ردا على إطلاق صاروخ سوري استهدف طائرات تجسس إسرائيلية فوق لبنان.

وفي 2 ديسمبر، طائرات إسرائيلية تغير على مواقع قرب الكسوة جنوب دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفي 4 من الشهر نفسه: تستهدف طائرات إسرائيلية منطقة جمرايا ومخازن أسلحة، وفق المرصد.

2018

في 9 يناير عدة قامت غارات جوية وإطلاق صواريخ قرب دمشق استهدفت مستودعات أسلحة للجيش السوري وحزب الله وفق المرصد السوري.

أما 7 فبراير، وزارة الدفاع السورية تعلن تدمير صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا قرب دمشق، والمرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن أن صواريخ أخرى استهدفت مستودعا للأسلحة قرب جمرايا.

و10 فبراير ، إسرائيل تعلن عن غارات "واسعة النطاق" في سوريا، ضد 12 هدفا بعد اعتراض طائرة بدون طيار انطلقت من سوريا، وللمرة الأولى، تؤكد إسرائيل علنا استهداف مواقع إيرانية، وبعد تعرضها لإطلاق نيران سورية مضادة للطائرات، تحطمت مقاتلة إسرائيلية من طراز إف -16 في شمال إسرائيل. وأعلن الجيش أن أحد الطيارين أصيب بجروح خطرة.

ثم إطلاق صواريخ في 9 أبريل ضد قاعدة التيفور العسكرية في محافظة حمص وسط سوريا أدت إلى مقتل 14 عسكريا بينهم سبعة إيرانيين، إيران وسوريا وروسيا تحمل إسرائيل مسؤولية الغارة.

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في 26 أبريل هدد بأن إسرائيل ستتصدى لأي محاولة لترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

وفي 29 أبريل أدت الإسرائيلية إلى مقتل 26 مقاتلا على الأقل "غالبيتهم" إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية للجيش السوري.

ثم إطلاق عشرات الصواريخ في شهر مايو ليلا من سوريا على القسم المحتل من هضبة الجولان السورية، والجيش الإسرائيلي يؤكد أنه نفذ سلسلة غارات ضد عشرات الأهداف الإيرانية وأنه استهدف "كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا".

استمرار ضربات اسرائيل للاراضي السورية

وتندلع مواجهات بصورة متكررة بين إسرائيل والقوات السورية وحزب الله على جبهة الجولان التي تحتل إسرائيل 1200 كيلومتر مربع منها منذ 1967 قبل أن تعلن ضمها في 1981 في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي ، ولا تزال 510 كيلومترات مربعة من الهضبة تحت سيطرة سوريا ، ولا يزال البلدان عمليا في حالة حرب، وحتى اليوم تستمر إسرائيل بشن ضرباتها القوية إلي سوريا بما يسفر العديد من الضحايا.

ما هي أسباب الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا؟

كررت إسرائيل اعتدائها على سوريا الى اليوم فهنا السؤال يطرح نفسه ما هو سبب الاعتداءات المتكررة على سوريا؟.

فكانت الإجابة يرى بعض الخبراء العسكريين أن هذا الأمر هو جزء من سياسة إسرائيل المستمرة في استهداف المواقع السورية، من خلال ضربات تكتيكية، وهي تقوم بهذه الضربات بحيث تكون مؤثرة في مواقع محدودة، وتكون محدودة الزمان والمكان، وتستهدف ضرب القدرات العسكرية أو شبه العسكرية، لتؤدي إلى تأخير أو إضعاف القدرات السورية.

اسرائيل تعتدي بشكل مستمر منذ بداية عام 2013 واستمرت لـ عام 2021، حيث اختلفت عمليات الإعتداءات بين مرحلة وأخرى، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل، الأولى حينما كانت تعتدي إسرائيل من دون رد، والثانية حينما تم الرد على هذه الاعتداءات فوق الأراضي السورية، والمرحلة الأخيرة حينما أصبح الرد السوري على اعتداءات إسرائيل فوق الأجواء السورية واللبنانية.

إسرائيل تعطل استعادة سوريا لقوتها

أن الهدف من هذه الغارات هي توجيه رسالة لـ سوريا وحلفائها، بأن إسرائيل قادرة على استهداف العمق السوري في أي وقت تريده، والمسألة الثانية هي تثبيت قواعد الاشتباك بما يلائم المصلحة الإسرائيلية، بجانب أن إسرائيل تحاول تعطيل استعادة الدولة السورية لقوتها.