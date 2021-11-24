الليرة تهبط 3% والاقتصاد التركي يتجه إلى المجهول

عاودت الليرة التركية الانخفاض، اليوم الأربعاء، صوب مستوى قياسي جديد وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتداعيات اقتصادية أخرى بعدما هوت 15% في اليوم السابق، عقب دفاع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وهبطت الليرة إلى 13.1500 مقابل الدولار قبل أن تتراجع إلى 13.05 بحلول الساعة الـ0703 بتوقيت جرينتش. ويوم أمس الثلاثاء، لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.45.

وسجلت العملة التركية مستويات منخفضة قياسية في 11 جلسة متتالية لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 43% بينها نحو 24% تكبدتها منذ بداية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من دفاع الرئيس التركي، أردوغان، عن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، وتعهده بالفوز في ”حرب الاستقلال الاقتصادية“، تتزايد الانتقادات من جانب أولئك الذين يطالبون باتخاذ إجراءات لوقف تراجع العملة بما في ذلك كبار الاقتصاديين.

وليس هناك أي تلميح إلى تدخل لوقف الانهيار.

وقال البنك المركزي التركي، يوم أمس الثلاثاء، إنه ”لا يمكنه فعل ذلك إلا في ظل ظروف معينة في ظل تقلب مفرط“.

وكتب كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي التركي، هاكان كارا، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر ”في ظل أسعار الصرف الحالية قد يتجاوز التضخم الرسمي 30% في الأشهر المقبلة“.

وأضاف ”إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لن يتمكن النظام المالي من مواجهة ذلك“.

ومارس الرئيس التركي، أردوغان، ضغوطا على البنك المركزي التركي، لخفض أسعار الفائدة بهدف تعزيز الصادرات والاستثمار والوظائف، حسب ما يقول، حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20% وتسارع انخفاض قيمة العملة؛ ما يؤثر بشدة على عائدات الأتراك.

وكان انخفاض الليرة، أمس الثلاثاء، هو الأكبر منذ ذروة أزمة العملة في 2018 التي أدت إلى ركود حاد وتسببت في ضعف النمو على مدار 3 أعوام ورفعت التضخم لخانة العشرات.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر.

وأظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين الماضي، تراجع ثقة المستهلكين 7.3% إلى 71.1 نقطة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لها منذ البدء في نشر البيانات عام 2004 في انعكاس لعمليات بيع سريعة في الليرة التركية.



والتضخم في تركيا عند أربعة أضعاف المستوى الرسمي المستهدف، وكان في خانة العشرات في معظم الأعوام الأربعة الماضية.