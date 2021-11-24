دعم الحماية المدنية بالوادي الجديد بسيارة هيدروليكية لخدمات الإنقاذ

أنهت محافظة الوادي الجديد كافة الاستعدادات الخاصة لمواجهة تغيرات الطقس في فصل الشتاء ودعم جهود الإنقاذ ومكافحة الحرائق، حيث تستعد إدارة الحماية المدنية بجاهزية تامة، منها تجهيز أول سيارة منصة هيدروليكية والتي يبلغ أرتفاعها 55م لتصل للأدوار العليا بالأبراج السكنية، للمساهمة فى إنقاذ الأرواح وإجلائهم من مكان الحادث.

وتدعم السيارة المجهزة جهود إطفاء وإخماد الحرائق والإخلاء العاجل، كما أنها مزودة بمنظومة رؤية وإضاءة بها 3 كاميرات و(2) كشاف علوي وباسكت، وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه جرى دعم المحافظة بالسيارة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية وجرى تشغيلها بمركز الخارجة، على أن يتم دعم باقي المراكز بسيارات مماثلة في الفترة المقبلة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة نفذت حملات مكبرة لتطهير مصافى الأمطار ورفع الرواسب بمعرفة العاملين بمرفق الصرف الصحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالاستعداد التام على كافة المستويات للتقلبات الجوية وتحسبا لسقوط الأمطار بالمحافظة.

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كما نفذت الوحدة المحلية محلات لتأمين مسار أسلاك الكهرباء بالقري وتنفيذ أعمال نظافة وتسوية وتمهيد ورفع مخلفات في عدة قري، تضمنت تنفيذ أعمال بقرية بولاق تحت إشراف ليلى على غوينم، حيث جرى قص وتقليم الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء وصيانة كشافات الإنارة ودهان محطات الانتظار ورفع المخلفات.