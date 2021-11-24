عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم الحماية المدنية بالوادي الجديد بسيارة هيدروليكية لخدمات الإنقاذ

سياره هيدروليكيه
سياره هيدروليكيه

أنهت محافظة الوادي الجديد كافة الاستعدادات الخاصة لمواجهة تغيرات الطقس في فصل الشتاء ودعم جهود الإنقاذ ومكافحة الحرائق، حيث تستعد إدارة الحماية المدنية بجاهزية تامة، منها تجهيز أول سيارة منصة هيدروليكية والتي يبلغ أرتفاعها 55م لتصل للأدوار العليا بالأبراج السكنية، للمساهمة فى إنقاذ الأرواح وإجلائهم من مكان الحادث.

وتدعم السيارة المجهزة جهود إطفاء وإخماد الحرائق والإخلاء العاجل، كما أنها مزودة بمنظومة رؤية وإضاءة بها 3 كاميرات و(2) كشاف علوي وباسكت، وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه جرى دعم المحافظة بالسيارة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية وجرى تشغيلها بمركز الخارجة، على أن يتم دعم باقي المراكز بسيارات مماثلة في الفترة المقبلة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة نفذت حملات مكبرة لتطهير مصافى الأمطار ورفع الرواسب بمعرفة العاملين بمرفق الصرف الصحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالاستعداد التام على كافة المستويات للتقلبات الجوية وتحسبا لسقوط الأمطار بالمحافظة.

اقرا ايضا:

إسكان الوادي الجديد: الانتهاء من مشروع ترميم مدينة "بلاط" الإسلامية

كما نفذت الوحدة المحلية محلات لتأمين مسار أسلاك الكهرباء بالقري وتنفيذ أعمال نظافة وتسوية وتمهيد ورفع مخلفات في عدة قري، تضمنت تنفيذ أعمال بقرية بولاق تحت إشراف ليلى على غوينم، حيث جرى قص وتقليم الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء وصيانة كشافات الإنارة ودهان محطات الانتظار ورفع المخلفات.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد فصل الشتاء الحماية المدنية ابراج السيارة حرائق اول سياره تطهير مركز الخارجة خدمات الأبراج نظافة

موضوعات متعلقة

صحة الوادي الجديد: تشغيل 10 عيادات تشخيص عن بعد في 6 تخصصات طبية

ترشيحاتنا

نظام آبي أحمد يلفظ أنفاسه الأخيرة |ضربة موجعة تعجل بالنهاية

برلماني: القطاع الخاص يتسم بـ حسن الإدارة.. ومشاركته للدولة تحقق قفزة في مواكبة النظم الاقتصادية العالمية

الإفتاء: الصحابة لم يأمروا بهدم الآثار في البلاد التي دخلوها

من وراء شائعة تسمم طلاب المدارس؟ وزير التعليم يكشف المستور بـ 20 تصريحا

شظية القدم.. عملية جراحية عاجلة لـ مروان محسن.. تعرف على مدة غيابه

وزيرة الهجرة: دعم الجاليات المصرية بالخارج للمبادرات الوطنية غير محدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء البشرية

السعودية.. منصب جديد لولي العهد محمد بن سلمان

رسميا.. الحكومة توافق على استخدام جرعة ثالثة من اللقاحات ضد كورونا

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

قرار جديد من الحكومة بشأن لقاحات كورونا

موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

فيديو

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ