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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عملية تحويل.. بولستار تطرح فيديو دعائي جديد استعدادا لطرح مفهوم precept عام 2024

بولستار
بولستار

أعلنت شركة بولستار، الصينية السويدية المملوكة لشركة فولفو، أن مفهوم precept سيدخل الإنتاج الموسع ويطرح بالاسواق تزامنا مع طراز بولستار 5 في سنة 2024.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، من المتوقع أن تطرح بولستار طراز بولستار 3 وبولستار 4 الرياضي متعدد الاستخدامات من فئة الـ SUV في 2023.

 

في أوائل السنة الماضية، طرحت بولستار مفهوم Precept المدهش، وهو سيارة هاتشباك كهربائية حادة ذات أربعة أبواب، وصفتها العلامة التجارية السويدية بأنها تقدم مفهومها لسيارات المستقبل، وتضم جرابًا بارزًا "ليدار" على السقف للحصول على ميزات مساعدة السائق المتقدمة. ثم في سبتمبر من هذا العام، كشفت بولستار أن Precept ستدخل الإنتاج قبل عام 2025 وستصبح النموذج الرائد والحصان الرابح في حزمة منتجاتها. في ذلك الوقت، عرضت الشركة صورة لنموذج أولي قيد التطوير، حاليًا أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية السويدية عن مزيد من التفاصيل حول إصدار الـ Precept وقدمت نظرة لما يدور وراء الكواليس وانتقال السيارة التجريبية إلى نموذج يتم تصنيعه على نطاق واسع.

كشفت بولستار  أن مفهوم بولستار Precept سيصل إلى صالات العرض تزامنا مع بولستار 5. حتى الآن باعت بولستار نموذج 1 الجراند تورر، ذات البابين الأنيقة ، ونموذج  2 المنافسة لسيارة تسلا 3 الكهربائية، والتي تستلهم نفس الخطوط الصندوقية منها.

 

 أكدت بولستار  أنه سيتم إطلاق بولستار 5 في عام 2024 ، أي بعد نموذج 3 و4 المقرر إطلاقهما معا بشكل رسمي في 2023 وكلاهما سيكون من سيارات الدفع الرباعي. فيما يتعلق بمفهوم بولستار Precept سيكون بأربعة أبواب وهاتشباك في الخلف، وتصف بولستار على موقعها الرسمي أن السيارة القادمة "ذات أداء كهربائي كبير بأربعة أبواب" ، مما يجعلها منافسة لأمثال تسلا S و لوسيد إير ومرسيدس EQS.

 

نشرت بولستار  على موقعها الرسمي باليوتيوب فيديو دعائي لما وراء الكواليس، يعرض عملية تحويل التصميم الخارجي لـ Precept إلى نموذج إنتاج ومن خلالها تشرح كيف تحول التصميم على الورق إلى سيارة متكاملة وكيف أنها "تبعث في الأفكار حياة". تقول الشركة إن لغة التصميم تستلهمها من الطائرات والراديو والتليفزيون وليس من السيارات الأخرى.

كما أشار رئيس قسم التصميم في بولستار أنه سعى إلى تقليل طول السيارة بقدر الإمكان.

 

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