عوض المنقوش: المشاعر والحب بين الزوجين تغطى على العيوب

قال الشيخ محمد عوض المنقوش، إن المودة والرحمة طريقان للتعامل بين البشر، والله وضعهما لأن هناك اختلافا بين الناس.



وأضاف خلال حواره ببرنامج البيه والهانم، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، أن كل شخص عليه أن يقابل المعروف بـ معروف، وأن يعطى كل شخص حقوق الأخر.



ولفت إلى أن المودة هى تبادل الحب و المشاعر، ولكن حالة الاختلاف يكون هناك الرحمة، وكل شخص عليه أن يلتزم ويعلم ما له و ما عليه.



وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خلافات كثيرة بين الأزواج، ولذلك المشاعر تقود العالم، وليس الواقع، الحقيقة بين الزوجين تكون موجودة خلف المشاعر، ولذلك نؤكد أن المشاعر و الحب بين الزوجين تغطى على العيوب والمشكلات.