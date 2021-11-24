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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما مصير بنزيما .. تطورات قضية ابتزاز فالبوينا وتأثيرها على المهاجم الفرنسي

بنزيما وفالبوينا
بنزيما وفالبوينا

أدانت المحكمة الجنائية بفرساي، اليوم الأربعاء، كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، بتهمة التواطؤ والمساعدة والتحريض في قضية ابتزاز فالبوينا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني.

ونستعرض في هذا التقرير كل ما يخص القضية والحكم

ما القضية؟

وتم توجيه تهمة التحريض والابتزاز الجنسي للنجم الفرنسي كريم بنزيما  وعدد من أصدقائه علي خلفية ابتزاز فالبوينا لاعب أولمبياكوس لدفع مبلغ مالي لمنعه من الكشف عن فيديو مخل للاعب.

عقوبة بنزيما

وقررت المحكمة، الحكم على بنزيما بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.

وقال القاضي أن بنزيما كان يكذب في التحقيقات، حيث كان يلتقي بأحد المذنبين والذين تمت إدانتهم في قضية ابتزاز فالبوينا.

هل يستأنف بنزيما على الحكم؟

وأكد محامي بنزيما أنه سيتقدم باستئناف ضد العقوبة، حيث قال في تصريحات عقب الحكم:"لقد ذكرت المحكمة بوضوح أن كريم بنزيما لم يكن على علم بالمناورات الأولية وأن ما قام به يُعد جريمة، نحن مندهشون من هذا الحكم، الاستئناف ضروري وستتم تبرئته."

وأضاف:" إنه قرار غير عادل، بدون دليل. كيف يمكن أن يكون شريكا إذا لم يكن على علم بالمناورة؟"

لماذا جاءت العقوبة مع وقف التنفيذ؟ وهل من الممكن أن يدخل بنزيما السجن؟

بحسب القوانين في فرنسا، فأن أي عقوبة بالسجن عامين أو أقل، تكون مع وقف التنفيذ، أي أن بنزيما لن يقضي عقوبته في السجن، إلا في حال ارتكابه جناية أخرى في تلك الفترة.


هل يتم استبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي؟

قال نويل لو جرايت في تصريحات عقب الحكم:" حتى لو لم يستأنف بنزيما ، بالنسبة لي ، فإنه لا يغير أي شيء.. يمكنك أن ترتكب خطأ ، ولكن لا توجد عقبة أمامه في الاستمرار مع المنتخب الوطني

وكانت تلك القضية قد أبعدت كريم بنزيما عن تمثيل منتخب فرنسا منذ عام 2015، قبل أن يعود لارتداء قميص “ منتخب الديوك” في بطولة كأس الامم الاوروبية هذا العام.

هل تتأثر حظوظ بنزيما في الفوز بالجوائز مثل الكرة الذهبية؟

سيتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021 يوم الاثنين المقبل، وبدأ الحديث عن إمكانية تأثير تلك العقوبة عن حظوظه في الفوز بتلك الجائزة والمرشح بشكل قوي لحصدها، لكن التصويت عن تلك الجائزة تم إغلاقه قبل أسبوعين، لذا فلا يوجد أي تأثير على حظوظ بنزيما بخصوص البالون دور.

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