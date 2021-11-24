تضمنت مشروعات الرويسات.. الرئيس يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية.. فيديو

أذاعت فضائية إكسترا نيوز، لقطات يظهر من خلالها، اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المحاور التي تم إنشاؤها مؤخراً للربط بين مناطق شرق وغرب الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى.

تم استعراض مجموعة الكباري الجديدة اعلى الطريق الدائري التي حققت الترابط بين القاهرة الجديدة وتجمعاتها السكنية المختلفة، ومناطق واحياء شرق القاهرة، والتي ساعدت في اقتصار زمن ومسافة الانتقال للمواطنين وحققت السيولة المرورية.

منطقة الرويسات

كما تم استعراض عملية التطوير الشامل الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، حيث وجه الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث يشمل مختلف الخدمات، خاصةً رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن تزويدها بكافة الخدمات.