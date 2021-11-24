افتتاح مبنى مجمع الإدارات في جامعة الأزهر بعد تجديده وتطويره بالجهود الذاتية

افتتح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم، مبنى مجمع الإدارات بجامعة الأزهر، وذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد لطيف امين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وعضو مجلس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وجاء افتتاح مبنى مجمع الإدارات بمدينة نصر، بعد تجديده وتطويره، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، بالجهود الذاتية.

مبنى مجمع الإدارات



وجدد مبنى مجمع الإدارات وتم تطويره وفقا لأحدث التصميمات الهندسية، وبما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030م.



وعبر أعضاء مجلس الجامعة عن اعتزازهم وفخرهم بما حققته الجامعة محليا وإقليميا ودوليا، مؤكدين على أنهم فخورين بانتمائهم إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.



وخلال الافتتاح تفقد أعضاء مجلس الجامعة التجديدات التي تمت في مختلف الإدارات، كما تفقدوا أعمال التشطيبات التي تتم بمسجد الجامعة الجديد الذي أقيم بالجهود الذاتية، والذي سوف يتم افتتاحه قريبا داخل حرم الجامعة بمدينة نصر.

اختيار وكيل كلية العلوم خبيرًا بوزارة الدفاع

كما قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد بحضور وكيل الأزهر الشريف، ورئاسة محرصاوي، التهنئة إلى الدكتور أحمد رمضان صوفي، وكيل كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لاختياره خبيرًا للدفاع البيولوجي بالحرب الكيماوية بوزارة الدفاع "خبراء محلين ودولين"، ويأتي الاختيار في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وإدارة الحرب الكيميائية بوزارة الدفاع بما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة.

وكرم مجلس الجامعة طلاب كلية العلوم بنين بالقاهرة؛ لحصولهم على المركز الأول ومنحة تفوق من وكالة الفضاء المصرية، وكرم المجلس أيضًا طلاب قسم الفلك بكلية العلوم بنين، وطلاب كلية الهندسة بنين بالقاهرة؛ لحصول مشروعهم على المركز الثالث، وحصولهم على منحة تدريبية في المدينة الفضائية بروسيا، إضافة إلى تكريم طلاب قسم الفيزياء بكلية العلوم بنين بالقاهرة؛ لحصولهم على تمويل مشروع حول تطوير حزمة من البرمجيات لديها القدرة على التنبؤ بالمدار المطلوب للأقمار الصناعية وموافقة وكالة الفضاء المصرية على تطبيق هذا المشروع.



كما كرم مجلس الجامعة الدكتور محمد الحسيني القهوجي، عميد كلية اللعة العربية بالمنصورة السابق؛ لجهوده المخلصة خلال فترة عمادته للكلية، والدكتور عصام جمال، عميد كلية التربية الرياضية للبنات على جهوده المخلصة خلال فترة توليه وكالة وعمادة الكلية، وقبول اعتذاره عن العمادة.

وقدم المجلس العزاء في حالات الوفاة لكل من: الدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم، والدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية، والدكتور السيد سلام، عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية.



وطالب المجلس بتكثيف حملات محو الأمية من خلال تفعيل بروكول التعاون بين جامعة الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بشأن استثمار طلاب الكليات في تحقيق ذلك وفقا لرؤية مصر 2030م، وشدد مجلس الجامعة على منع دخول أي منتسب للجامعة لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا، كما طالب المجلس الكليات بالتوسع في حملات التوعية بأضرار التدخين، بجانب القيام بحملات توعية للطلاب والطالبات بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ لحثهم على الإفادة من بنك المعرفة المصري، وثمن المجلس إتاحة النسخة التجريبية للكتاب الإلكتروني التفاعلي مجانًا لطلاب وطالبات الجامعة بمختلف الكليات، وطالب المجلس مختلف الكليات بانشاء مجالس كليات من الطلاب لتيسير التواصل مع إدارة الكلية، مثمنين جهود كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة؛ لقيامها بتأسيس مجلس كلية للطالبات منذ عامين تقريبًا، ثم قيام كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط بالخطوة نفسها.



وقام الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، بتكريم رئيس الجامعة ومنحة درع مؤتمر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط، إضافة إلى منحه اصدار جديد حول اعلام كلية اللعة العربية بأسيوط.