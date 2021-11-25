اليوم.. ختام فاعليات قافلة التنموية لجامعة عين شمس بمحافظة قنا

تواصل جامعة عين شمس قافلتها التنموية الشاملة بمحافظة قنا ، والتي سوف تنتهي اليوم الخميس الموافق ٢٥من نوفمبر الجارى .

حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا في يومها الاول بمركز نقادة قرية كوم الضبع، وتوابعها من قري الخطارة، كوم بلال، طوخ، الزوايدة.

وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ،و اللواء طيار أ.ح. أشرف غريب الداودى محافظ قنا ،برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وأ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وإشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، وأ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

واشادت النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن محافظة قنا خلال تفقدها لاعمال ااقافلة بالجهود التي تبذلها جامعة عين شمس في الخدمة المجتمعية عن طريق القوافل التنموية الشاملة التي تقدم خدمة متميزة لاهالي الصعيد ، حيث تعد هذه ثاني قافلة لجامعة عين شمس بمحافظة قنا.

كما تشمل القافلة تخصصات الزمد، القلب، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الاطفال، العظام،امراض النساء،، باطنة والامراض الجلدية الي جانب ندوات توعوية، ومحو الامية.

وقد شهد اليوم عددا من الندوات التوعوية القاها الدكتور طارق عبد الفتاح عن صحة المرأة والطفل ، مخاطر المخدرات والإدمان وطرق الوقاية والعلاج



أوضح أ.سهيل حمزة أن هذه القافلة جاءت حرصاً من جامعة عين شمس على نشر الوعى الصحي والمجتمعى لجميع فئات المجتمع ، من خلال مشاركه كليات (الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار)



كما أشار إلى أن القافلة ستقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين فى تخصصات ( العظام –الأطفال- الأنف والأذن – الرمد- الباطنى- الصدر-الأسنان- الجلدية –القلب –أمراض النساء ) بالإضافة لصرف العلاج مجاناً .

كما تقدم القافلة خدمات اجتماعية من خلال تقديم بعض المساعدات العينية ،وكذلك تقديم خدمات محو الأمية وتعليم الكبار، مؤكداً على ان القافلة ستقدم عدد من حملات التوعية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"

