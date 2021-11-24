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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنجبت منه إحداهما.. الإعدام شنقًا لأب هتك عرض ابنتيه في كفر الشيخ

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ،برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى درويش، ومحمد عبدالكريم، بإجماع الآراء، بمعاقبة فرد أمن بالإعدام شنقاً؛ لقيامه بالتعدي جنسيا على ابنتيه وهتك عرضهما عنوة وباستخدام وسائل التهديد.

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وكشف أمر الإحالة، في القضية رقم 17255 لسنة 2021م، جنايات سيدي سالم، والمقيدة برقم 1394 لسنة 2021م، كلي كفر الشيخ، أن المتهم «أ.أ» 48 سنة، فرد أمن مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، واقع  المجني عليهما ابنتيه الطفلتين «ن.أ»، «ي.أ»، بغير رضائهما واللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بأن اعتاد معاشرتهما جنسياً، مستغلاً حداثة سنهما ونتج عن ذلك حمل المجني عليها الأولى، ووضعت وليدها حال كون المتهم من أصولهما ( أبيهما ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير الإدارة العامة للمعامل الطبية الشرعية.

 

كما تبين أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليهما ابنتيه واللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بالقوة والتهديد حال كونه من أصولهما (أبيهما) بأن اعتاد تهديد الأولى بقطعها عن دراستها وقيد الثانية بالحبال عنوة عنها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية معاشرتهما جنسياً، مستغلاً سلطته عليهما وحداثة سنهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فضلاً عن أنه حاز وأحرز أدوات (حبال) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني وفي غير الضرورة الحرفية او المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.

محافظة الاسكندرية كفر الشيخ محكمة الإعدام شنقا جنايات كفر الشيخ محكمة جنايات

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