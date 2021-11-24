رابطة الأندية المصرية: حرمان الجمهور نهائيا من حضور المباريات حال تكرار واقعة السلام الوطني|فيديو

قال النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن قرار منع 349 مشجعا من جمهور الأهلي لمدة مباراتين، جاء بسبب استمرار هتافاتهم خلال عزف النشيد الوطني.



وأضاف أحمد دياب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن «شددنا على الأندية أنه سيتم حرمان المشجع الذي يكرر الواقعة لنهاية الموسم»، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كاميرات مراقبة مباراة الأهلي وغزل المحلة، وبطاقات المشجع لتحديد هوية المشجعين المشاركين في الواقعة.



وأضاف أحمد دياب، «واقعة جمهور الأهلي تخص الآداب العامة والبروتوكول وليس لها علاقة بالأندية وفقا للائحة»، مطالبا الأندية بتوعية جمهورهم لمنع تكرار واقعة الأهلي وغزل المحلة.

