المشدد لـ 4 متهمين بالتنمر وضرب طفل معاق في الدقهلية

حوادث

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد 5 سنوات لشاب ، و بالسجن ‏المشدد لمدة 3 سنوات علي 3 متهمين آخرين وذلك لاتهامهم بضرب طفل معاق والتنمر عليه، ‏وهتك عرضه وتصويره ونشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ‏أن تم توجيه اتهامات لهم بخطف المجني عليه وهتك عرضه بأن كبلوه بواسطة أدوات تستخدم ‏في الاعتداء علي الأشخاص «حبال» وأشهروا في وجهه سلاح ابيض «مطواة» فأوقعوا ‏الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمنوا من تلك الوسيلة من حسر ملابسه عنه عنوة كاشفين بذلك ‏عورته.‏



وأصدرت المحكمة حكمها علي المتهم «الشربيني ع. ح.»، 38 سنة، عامل، ومقيم بقرية شرنقاش ‏مركز طلخا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات علي كل من: ‏‏«إسلام ا. ر.»، 16 سنة، عامل، و «إبراهيم أ. إ.»، 16 سنة مبلط، و «أحمد م. ر.»، 16 ‏سنة مبلط، ومقيمون بمقرية ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك في القضية رقم ‏‏834 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا لسنة 2021، والمقيدة برقم 960 لسنة 2021 كلي ‏جنوب المنصورة.

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وبدأت الواقعة في شهر يناير 2021 عندما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي علي ‏‏«فيسبوك» مقطع فيديو للمتهمين وقد تنمروا وضربوا طفلا معاقا، وتبين أنهم من محافظة ‏الدقهلية وتعرضوا له بالسب والقذف وحددت الصفحات التي نشرت مقطع الفيديو أن هؤلاء ‏الأشخاص يقيمون بقرية «ميت عنتر» مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية وطالبوا بسرعة القبض ‏علي المتنمرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم‎ ‎، وناشد ناشرو الفيديو في استغاثة عاجلة إلي ‏مدير أمن الدقهلية ورئيس مباحث طلخا، لسرعة ضبط ‏المتورطين والذين ظهروا في الفيديو ‏ومحاسبتهم قانونيا‎

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وتمكنت مباحث طلخا من تحديد الأشخاص المتهمين بضرب طفل معاق والذين ظهروا في ‏الفيديو وألقت القبض عليهم، و تبين أنهم خطفوا طفلا معاقا وربطوا رجليه بحبل وهو واقف لهم ‏مستسلما، ووجهوا له التوبيخ، وبدأ أحدهم في نزع بنطال الطفل وسط ضحكات الحضور وتم قطع ‏الفيديو لما فيه من بذاءات لا يمكن نشرها.‏

واعترف المتهمون أنهم هم من ظهروا في مقطع الفيديو، وجري إحالتهم إلي محكمة جنايات ‏المنصورة لمعاقباتهم في مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة. ‏