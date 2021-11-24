المشدد لـ 4 متهمين بالتنمر وضرب طفل معاق في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد 5 سنوات لشاب ، و بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات علي 3 متهمين آخرين وذلك لاتهامهم بضرب طفل معاق والتنمر عليه، وهتك عرضه وتصويره ونشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم توجيه اتهامات لهم بخطف المجني عليه وهتك عرضه بأن كبلوه بواسطة أدوات تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص «حبال» وأشهروا في وجهه سلاح ابيض «مطواة» فأوقعوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمنوا من تلك الوسيلة من حسر ملابسه عنه عنوة كاشفين بذلك عورته.
وأصدرت المحكمة حكمها علي المتهم «الشربيني ع. ح.»، 38 سنة، عامل، ومقيم بقرية شرنقاش مركز طلخا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات علي كل من: «إسلام ا. ر.»، 16 سنة، عامل، و «إبراهيم أ. إ.»، 16 سنة مبلط، و «أحمد م. ر.»، 16 سنة مبلط، ومقيمون بمقرية ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك في القضية رقم 834 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا لسنة 2021، والمقيدة برقم 960 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
وبدأت الواقعة في شهر يناير 2021 عندما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي علي «فيسبوك» مقطع فيديو للمتهمين وقد تنمروا وضربوا طفلا معاقا، وتبين أنهم من محافظة الدقهلية وتعرضوا له بالسب والقذف وحددت الصفحات التي نشرت مقطع الفيديو أن هؤلاء الأشخاص يقيمون بقرية «ميت عنتر» مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية وطالبوا بسرعة القبض علي المتنمرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وناشد ناشرو الفيديو في استغاثة عاجلة إلي مدير أمن الدقهلية ورئيس مباحث طلخا، لسرعة ضبط المتورطين والذين ظهروا في الفيديو ومحاسبتهم قانونيا
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وتمكنت مباحث طلخا من تحديد الأشخاص المتهمين بضرب طفل معاق والذين ظهروا في الفيديو وألقت القبض عليهم، و تبين أنهم خطفوا طفلا معاقا وربطوا رجليه بحبل وهو واقف لهم مستسلما، ووجهوا له التوبيخ، وبدأ أحدهم في نزع بنطال الطفل وسط ضحكات الحضور وتم قطع الفيديو لما فيه من بذاءات لا يمكن نشرها.
واعترف المتهمون أنهم هم من ظهروا في مقطع الفيديو، وجري إحالتهم إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم في مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.