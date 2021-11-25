لمقاتلي الجيش الأبيض.. كيف تحصل على قرض شخصي 2 مليون جنيه من البنوك

تدعم الدولة والجهاز المصرفي الجهود التي يقوم بها الجيش الأبيض بوجه عام بعد اندلاع جائحة كورونا منذ قرابة عامين؛ ويستهدف البنك المركزي تقديم تيسيرات كبيرة للأطباء لممارسة عملهم سواء من خلال اتاحة خدمات الدعم والمساندة للقطاع الطبي وتجهيزه و تقديم التمويل للعاملين بالقطاع الطبي.



وتسعي البنوك من بينها البنك الأهلي كأحد الأذرغ التمويلية التابعة للحكومة، لتقديم خدمات التمويل والاقتراض الشخصي للأطباء لدعمهم في تدبير احتياجاتهم الشخصية او العملية.



يتيح البنك الاهلي المصري خدمة الحصول علي قرض شخصي للأطباء بحد أقصي يصل لمليوني جنيه وفترة سداد تصل لـ 7 سنوات وعائد فائدة ميسر.



وبحسب الموقع الرسمي للبنك، يتميز مبلغ القرض بأن المقترض يحصل علي تأمين علي الحياة علي الوفاة او العجز الكلي خلال مدة القرض.



واشترط البنك للحصول علي مبلغ القرض ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما و صورة من بطاقة رقم قومي سارية و عامين كحد أدني لمعاملة المقترض مع البنك او 3 سنوات لغير عميل البنك وصورة من مستند ملكية النشاط " العيادة او المستشفي" او عقد الايجار وصورة من البطاقة الضريية السارية ومستخرج رسمي من السجل التجاري و صورة من ترخيص مزاولة المهنة وكشف حساب بنكي حديث ومعتمد لآخر العام.