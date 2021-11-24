الصحة تكشف الفئات المستهدفة من الجرعة الثالثة للقاح كورونا ..فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، إن الفئة المستهدفة من الجرعة الثالثة للقاح كورونا، هم الفرق الطبية والأكثر عرضا للمرض هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة، الذي يبث على شاشة "ETC"، اليوم الأربعاء، أن الدراسات أثبتت أن اللقاح يحسن المناعة.



وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، أن الحكومة أعلنت اليوم استخدام الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاحات كورونا، وهي اختيارية، لكن وزارة الصحة تنصح بها في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .

