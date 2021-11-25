لأول مرة.. ظهور أودي A6 موديل 2023 فيس ليفت أثناء اختبارها

أعلنت شركة أودي الالمانية منذ فترة عن تركيزها لإنتاج A6 بعد تدشين أودي A8 الجديدة ونسختها هورش الفاخرة، والتي تقوم الآن بإخضاعها للاختبارات النهائية قبل تدشينها .

ولكن تمكن عدد من المصوريين التجسسين من التقاط العديد من الصور التجسسية اثناء اختبار أودي A6 الجديدة ، والتى اظهرت لمحات عن السيارة السيدان .

واظهرت الصور التجسسية السيارة الجديدة أودي A6 تمويهات بالمقدمة والمؤخرة والتى تبدو عليها تغيرات كبيرة من الموديلات السابقة ، بالاضافة الى التركيز على تحديث المصابيح الأمامية والشبك والمصد وفتحات الهواء بشكل خفيف.

اما فى خلفية السيارة أودي ، فستحصل على اشكال A6 جديدة على المصابيح الخلفية ومصد خلفي معدل، مع العلم أن هذه هي نسخة S Line الرياضية للموديل كما هو واضح من الشعار على الرفارف.

اما داخلية السيارة أودي A6 ، فحصلت هى ايضا على العديد من التحديثات ، اهمها نظام المعلومات الترفيهية، ومن المتوقع تحديث المحركات لتحسين صرفية الوقود وربما بعض معدلات الأداء .

كما سيتم طرح السيارة أودي A6 العام القادم كموديل 2023 .