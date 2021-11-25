محمد صلاح يسجل في انتصار ليفربول على بورتو في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.

الشوط الأول لم يشهد أهداف، لكن ساديو ماني سجل هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 37، تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض بيبي مدافع بورتو للإصابة في الدقيقة 25، ليتم استبداله من قبل مدرب الفريق البرتغالي.

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني تياجو ألكانتارا في الدقيقة 52 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح التقدم لفريقه.

وجاء الهدف الثاني لليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة جوردان هندرسون، ليؤكد انتصار فريقه.

وقام كلوب باستبدال صلاح بفابينيو في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد بورتو عند 5 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: نيكو ويليامز - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: تايلر مورتون - تياجو ألكانتارا - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - تاكومي مينامينو