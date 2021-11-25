سر إيقاف جماهير النادي الأهلي عقب مباراة غزل المحلة

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة ، في برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المذاع عبر فضائية "etc" ، حول العقوبة الموقعه من قبل الرابطة على جماهير الاهلي .



وقال عامر حسين : حاليا اصبح لدينا القدرة على معرفه من دخل المباراة وحضر ، على عكس من قبل ، وذلك من خلال الاي دي ، فهناك أشياء يتحملها النادي ، واشياء يتحملها الاشخاص والجماهير نفسهم ، ولدينا في اللائحة بنود واضحة خاصة بمثل هذة المواقف ، وجاءت هذة العقوبة للحد من التجاوزات مرة أخرى في الملاعب المصرية .



وتابع : هذا يعتبر انذار لباقي الجماهير ، لكي تساعدنا على عودة الجماهير بشكل اكبر وليس العكس ، نحن نسعى لفرض الانضباط على مدرجات الدوري وفقا للوائح والقوانين .



واكمل : لا يمكن اقامة مباريات الدوري خلال كأس العرب في حالة خروجنا من البطولة مبكرا .

وقال محمد شبانة إن البعض تسأل عن اللائحة التي استندت عليها لجنة المسابقات في رابطة الأندية خلال توقيع عقوبة على جماهير الأهلي بايقاف عدد منهم لمباراتين بسبب الغناء لفريقهم خلال عزف النشيد الوطني.



وتابع شبانة : أن العقوبة تستند على المادة 2 من لائحة العقوبات والتي تنص على الإيقاف مباراتين في حال صدور اي سلوك غير رياضي من أي عناصر اللعبة ما عدا الحكام.



واكمل: أن هناك المادة 6 من لائحة العقوبات أيضا تُحمل الجماهير غرامة قدرها 20 ألف جنيه لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بالمباريات والنشيد هو بروتوكول مهم للغاية لتعزيز وغرز ثقافة الانتماء، لكن يبدو أن الرابطة تغاضت عن الغرامة هذه المرة