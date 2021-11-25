عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر إيقاف جماهير النادي الأهلي عقب مباراة غزل المحلة

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة ، في برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المذاع عبر فضائية "etc" ، حول العقوبة الموقعه من قبل الرابطة على جماهير الاهلي .


وقال عامر حسين : حاليا اصبح لدينا القدرة على معرفه من دخل المباراة وحضر ، على عكس من قبل ، وذلك من خلال الاي دي ، فهناك أشياء يتحملها النادي ، واشياء يتحملها الاشخاص والجماهير نفسهم ، ولدينا في اللائحة بنود واضحة خاصة بمثل هذة المواقف ، وجاءت هذة العقوبة للحد من التجاوزات مرة أخرى في الملاعب المصرية .


وتابع : هذا يعتبر انذار لباقي الجماهير ، لكي تساعدنا على عودة الجماهير بشكل اكبر وليس العكس ، نحن نسعى لفرض الانضباط على مدرجات الدوري وفقا للوائح والقوانين .


واكمل : لا يمكن اقامة مباريات الدوري خلال كأس العرب في حالة خروجنا من البطولة مبكرا .

وقال محمد شبانة إن البعض تسأل عن اللائحة التي استندت عليها لجنة المسابقات في رابطة الأندية خلال توقيع عقوبة على جماهير الأهلي بايقاف عدد منهم لمباراتين بسبب الغناء لفريقهم خلال عزف النشيد الوطني.


وتابع شبانة : أن العقوبة تستند على المادة 2 من لائحة العقوبات والتي تنص على الإيقاف مباراتين في حال صدور اي سلوك غير رياضي من أي عناصر اللعبة ما عدا الحكام.


واكمل:  أن هناك المادة 6 من لائحة العقوبات أيضا تُحمل الجماهير غرامة قدرها 20 ألف جنيه لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بالمباريات والنشيد هو بروتوكول مهم للغاية لتعزيز وغرز ثقافة الانتماء، لكن يبدو أن الرابطة تغاضت عن الغرامة هذه المرة

برابطة الأندية المحترفة عامر حسين جماهير الأهلي كأس العرب الدوري المصري

ترشيحاتنا

شوبير يلمح لتأجيل كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

أمريكا تحذر إثيوبيا: لا حل عسكري للحرب الأهلية

أصريت اسمي ابني على اسمه.. ياسمين الخطيب تروي مواقف للمستشار الراحل جلال إبراهيم

رسميا .. انطلاق فورد رينجر 2022 الجيل الجديد

أحدث هاتف فى السوق.. سعر ومواصفات عملاق بوكو POCO M4 Pro 5G

أقوى دعاء لتحصين الأبناء من العين والحسد .. ردده في جوف الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

تعرض الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية على الهواء.. وإنهاء حلقة برنامجها

انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

يمتلك منجميّ ذهب في تيجراي.. الديهي: ساويرس استثماراته ضخمة بإثيوبيا ..فيديو

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

"الصحة" تعلن شروط وضوابط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ