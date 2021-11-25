الزمالك يفاوض فيريرا لخلافة باتريس كارتيرون.. تفاصيل

دخل مسئولو نادي الزمالك، في الساعات الأخيرة، فى مفاوضات مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق، تحسبًا لرحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء الحالي، خاصة بعد عودة المجلس المنتخب لإدارة النادي.



وأكد الإعلامي مجدي عبدالغني، عبر برنامج ملعب «البلدوزر»، الذي يقدمه عبر قناة «الشمس»: «المفاوضات جاءت مع وكيل أعمال فيريرا، من أجل معرفة موقفه من العودة لتدريب الفريق من جديد»، مشيرا إلى أن البرتغالي أبدى موافقة على التواجد، لكن بعد توافر عددا من الشروط، أهمها الناحية المادية، وعدم حديث أي شخص معه في أي أمور خاصة بالفريق من الناحية الفنية.

وتابع نجم الأهلي السابق: «مسؤولو الزمالك يخشون رحيل باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الحالي، خاصة بعد عودة المجلس المنتخب من جديد».

وتولى جوسفالدو فيريرا تدريب نادي الزمالك عام 2015، ونجح في التتويج ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر مع القلعة البيضاء.

ويخشى نادي الزمالك، من تكرار رحيل باتريس كارتيرون بشكل مفاجئ عن النادي، مثلما فعل في الموسم الماضي، قبل نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.